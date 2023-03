Por ataque a civiles en Nuevo Laredo, Sedena vincula a proceso cuatro militares

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría vinculado a cuatro elementos involucrados en el ataque contra civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrido el pasado 26 de febrero, que cobró la vida de cinco personas. De acuerdo con reportes, los elementos castrenses enfrentarán el delito de desobediencia.

De acuerdo con información de medios, además de ser castigados por el delito de desobediencia, los cuatro elementos tendrán que enfrentar el resultado de las indagatorias de las autoridades civiles luego del ataque armado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del que sobrevivió una persona que recordó que se puso de rodillas y escuchaba que decían que lo mataran.

Aunque, hasta el momento, la Sedena no ha confirmado si los cuatro elementos fueron vinculados a proceso, como se ha reportado, sí adelantaba, hace unos días, que iniciaría una indagatoria para deslindar responsabilidades.

Mediante un comunicado emitido dos días después del ataque a civiles, la Secretaría explicó que las víctimas circulaban a exceso de velocidad y con luces apagadas, y enfatizó que se efectuaron las acciones siguientes:

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el caso quedara en impunidad y, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, adelantó que la investigación militar ya estaba en curso.

“Que no hay impunidad para nadie, no se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno y que se tiene que hacer la investigación, incluso ya se está procediendo, de acuerdo a la disciplina militar… ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando en eso. Pero, además, la autoridad, en este caso la Fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa”.

El mandatario federal enfatizó que, aunque se trate de presuntos integrantes del crimen organizado, versión que ha circulado, “ya no estamos en tiempo de ‘mátalos en caliente’”.

“Y también aclarar una cosa: aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’ o ‘remátalos’, no, eso no”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.