Segob publicará convocatoria para titular de la CNB. Fotos: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este viernes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Colectivos y expertos podrán proponer candidatos

Las bases marcan los requisitos y el proceso para que colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones civiles presenten sus propuestas. Entre ellos, ser ciudadano o ciudadana mexicana, no haber sido condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público, contar con título profesional, no haber ocupado dirigencia partidista en los últimos dos años y tener experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

Registro en línea iniciará el miércoles

El registro electrónico se abrirá el miércoles en el micrositio oficial. Aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob enviará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta para el nombramiento.

El Gobierno de México considera que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y trabajará con familias y colectivos para recibir propuestas que fortalezcan las labores de localización.

