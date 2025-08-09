Segob publica convocatoria para titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este viernes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Colectivos y expertos podrán proponer candidatos
Las bases marcan los requisitos y el proceso para que colectivos de víctimas, especialistas y organizaciones civiles presenten sus propuestas. Entre ellos, ser ciudadano o ciudadana mexicana, no haber sido condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público, contar con título profesional, no haber ocupado dirigencia partidista en los últimos dos años y tener experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.
Registro en línea iniciará el miércoles
El registro electrónico se abrirá el miércoles en el micrositio oficial. Aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob enviará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta para el nombramiento.
El Gobierno de México considera que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y trabajará con familias y colectivos para recibir propuestas que fortalezcan las labores de localización.