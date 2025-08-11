GENERANDO AUDIO...

Segob busca a titular de Comisión Nacional de Búsqueda. Fotos: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación federal (Segob) publicó la convocatoria para buscar a la persona que será titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

De acuerdo con la dependencia, la convocatoria está abierta a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil para que postulen aspirantes. El proceso forma parte de la consulta pública prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que busca garantizar un perfil profesional y empático.

Registro en línea del 13 al 19 de agosto

El registro se realizará exclusivamente en el micrositio https://basescnb.segob.gob.mx entre el 13 de agosto a las 09:00 horas y el 19 de agosto a las 23:00 horas.

Las personas propuestas deberán cumplir requisitos como:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano .

. No haber sido condenada o condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público .

. Contar con título profesional.

No haber sido dirigente nacional o estatal de partido político en los dos años previos.

en los dos años previos. Tener al menos dos años de experiencia en derechos humanos, búsqueda de personas, ciencias forenses o investigación criminal.

[TE PUEDE INTERESAR: Segob publica convocatoria para titular de la Comisión Nacional de Búsqueda]

Documentos que deberán presentar las personas aspirantes a la CNB

Según las bases publicadas por la Secretaría de Gobernación, las y los interesados deberán entregar:

Carta de postulación firmada por colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil o personas expertas.

firmada por colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil o personas expertas. Currículum vitae con documentación comprobatoria .

con . Carta de aceptación de la postulación .

. Escrito libre con exposición de motivos para ocupar el cargo.

para ocupar el cargo. Copia certificada del acta de nacimiento .

. Copia de identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. Copia certificada del título profesional y, en su caso, cédula profesional .

y, en su caso, . Carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado por delito doloso.

de no haber sido condenado por delito doloso. Dos cartas de recomendación.

Las postulaciones podrán enviarse de forma presencial o por correo electrónico entre el 13 y 19 de agosto de 2025.

Así designarán a titular de Comisión Nacional de Búsqueda

La Segob evaluará los perfiles registrados y publicará el listado de candidaturas que cumplan con los requisitos formales. Posteriormente, colectivos, expertos y organizaciones podrán emitir opiniones sobre las personas postuladas.

Tras entrevistas y valoración, la titular de Gobernación propondrá a la Presidenta de México el o los perfiles idóneos, para que de entre ellos se designe al próximo titular de la CNB.

El nombramiento se difundirá acompañado de la exposición de motivos que justifique la idoneidad del perfil elegido.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]