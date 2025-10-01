GENERANDO AUDIO...

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que habrá “bastantes personas procesadas de manera inmediata” por huachicol fiscal, al comparecer ante el Senado de la República.

Habrá procesados por huachicol fiscal

Durante su intervención, Rodríguez explicó que la FGR, la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación trabajan en la identificación de empresas y particulares que operan con esquemas ilegales para evadir impuestos.

“No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

Promete Segob que habrá personas procesadas por huachicol fiscal. Foto: Cuartoscuro

Críticas de la oposición en el Senado

En la comparecencia, senadores de oposición lanzaron críticas a la estrategia de seguridad y a la relación del gobierno con presuntos grupos criminales.

La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, acusó complicidad:

“Dicen que la violencia es un resultado del conflicto entre grupos del crimen organizado, pero es que ustedes son el Gobierno, ponen estos pretextos, mientras que en Sinaloa es víctima de un pacto entre criminales y un narco gobernador como Rocha Moya”. Paloma Sánchez Ramos, Senadora del PRI

Ante ello, Rosa Icela Rodríguez respondió:

“No estamos del lado del crimen… nosotros no somos quienes encabezamos ningún grupo delictivo, estamos para sancionarlos”. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

La funcionaria recordó que en el pasado hubo secretarios de seguridad que cruzaron la línea y hoy enfrentan procesos judiciales.

Debate por reforma a la Ley de Amparo

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reprochó la intención del oficialismo de reformar la Ley de Amparo, asegurando que se desnaturaliza este recurso de protección ciudadana.

“Esta reforma concibe al Estado como si fuera la víctima de los ciudadanos y esto no es así, nada más lejos de la realidad, desnaturalizar el amparo, no es justicia social, ni pone a la justicia al servicio de la gente”. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

Reforma electoral también en la mira

El debate se amplió a la reforma electoral. El senador del PAN, Marko Cortés, advirtió que si la ciudadanía percibe que la iniciativa está hecha a la medida del Gobierno, se perderá confianza en los comicios.

“Se lo advertimos secretaria, si la ciudadanía percibe que la reforma electoral se diseña a la medida del régimen, la confianza en los comicios electorales se erosionará aún más”. Marko Cortés Mendoza, Senador del PAN

En respuesta, la Secretaria de Gobernación aseguró que la propuesta no es de partido ni de gobierno:

“Esta reforma electoral de ninguna manera es el proyecto de un partido o de un Gobierno, es una causa del pueblo, México vive una transformación y la reforma electoral forma parte de ella, responde a la necesidad de la población para tener una democracia plena”. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

Al cierre de la sesión, el bloque oficialista despidió a Rosa Icela Rodríguez con aplausos.

