Segob rechaza ataque a Madres Buscadoras de Sonora. Foto: Cuartoscuro

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, rechazó que existiera alguna agresión a las Madres Buscadoras en Sonora el domingo pasado y dijo que que se trató de “disparos al aire” en otro sitio.

Asimismo, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Alcalde Luján aclaró que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer durante la reunión del gabinete de seguridad que no hubo un ataque directo al colectivo Madres Buscadoras en Sonora.

“No se reportan esas agresiones, hubo tiros hacia arriba pero no agresión. No fue en el lugar de los hechos, hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión”, precisó la funcionaria.

La titular de la política interior del país dijo que lo ocurrido el domingo pasado sucedió en otro lugar y que no tuvo relación con este evento.

Madres Buscadoras de Sonora afirmaron que grupo armado las agredió

Cecilia Patricia Flores, fundadora de Madres Buscadoras en Sonora, compartió un video en redes sociales donde denunció un ataque de un grupo armado que sufrió un grupo de sus compañeras debido a una llamada anónima.

En la videograbación, dio a conocer que el ataque ocurrió en el Cerro de la Virgen al sur de Hermosillo y la búsqueda en ese punto iniciaría por una llamada anónima.

Se les había informado que había una fosa clandestina con muchos cuerpos en su interior, así como en su interior el cuerpo del hijo de una de las compañeras Madres Buscadoras.

Destaco que, gracias al acompañamiento de las autoridades de distintos órdenes de gobierno, es que el grupo de madres pudo salvar la vida.