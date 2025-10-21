Rosa Icela se reúne con diputados por reforma político-electoral

GENERANDO AUDIO...

Durante la reunión de la Comisión de Reforma Política Electoral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, intervino destacando las reglas internas de participación, cuya misión como Comisión, es escuchar

“Nosotros no tenemos al día de hoy una propuesta de iniciativa de ley, no tenemos un documento que esté acabado, que esté concluido y el cual pudiéramos poner a consideración. Ese documento se va a realizar de todas las escuchas, de todas las audiencias, de los debates y de los posicionamientos que, como el día de hoy, aquí hemos escuchado”. Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob

La titular de la Secretaría de Gobernación relató que han estado en varias entidades del país encabezando las audiencias y los debates. Afirmó que se han escuchado las demandas sobre:

Equidad

Inclusión

Legalidad

Certidumbre en los procesos electorales

Impulso de procesos democráticos

Acciones afirmativas

Atención al origen de los recursos que se usan en campañas

Voto de mexicanas y mexicanos en el exterior

Austeridad

Eficacia y eficiencia de los órganos electorales, tanto de los OPLES como los de impartición de justicia,

Legalidad del sistema democrático

Rosa Icela Rodríguez aseveró que se han escuchado todas las voces que tienen como objetivo: impulsar siempre procesos democráticos.

“Aquí, como en otros lugares, escuchamos la exigencia sobre las acciones afirmativas. Es un tema que en todos los lugares y por parte también de los integrantes de los órganos electorales locales, también del nacional, de diputados, senadores, de los especialistas que participan, lo hemos escuchado”. Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob

Voto mexicano en el exterior

La secretaria invitó a los mexicanos y mexicanas en el exterior, a participar a las audiencias, ingresando al micrositio de la Comisión para esta reforma, los días, los horarios y en dónde y cómo pueden participar en estas audiencias.

