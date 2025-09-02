GENERANDO AUDIO...

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Foto: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la gobernabilidad en México se sostiene gracias a la generación de empleo, el mejoramiento de salarios, los programas sociales, las obras de infraestructura, las acciones de seguridad y la coordinación de los tres niveles de gobierno.

Durante su participación en la Tercera Plenaria de Morena en el Senado, realizada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, transmitió el saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió a los legisladores mantenerse unidos.

Gobernabilidad y democracia en México

Rodríguez subrayó que la gobernabilidad implica que la población pueda realizar sus actividades de manera normal, expresarse libremente, profesar la religión de su preferencia y participar en procesos electorales.

“Hoy, como nunca antes, experimentamos en México absoluta libertad de expresión, no se persigue a nadie por sus ideas y hay cero censura y cero represión”, afirmó.

Respaldo a Claudia Sheinbaum

La titular de Gobernación destacó el trabajo diario de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mandataria cercana a la ciudadanía.

“Tenemos en la Presidencia a una mujer que se levanta todos los días muy temprano para revisar los asuntos más relevantes con su Gabinete, y que recorre pueblos y comunidades los fines de semana para supervisar avances de obras y programas”, señaló.

Respalda Segob reforma electoral

Rodríguez afirmó que la Reforma Electoral, anunciada por la presidenta, responde a la demanda ciudadana de un sistema político más justo, transparente y accesible.

Explicó que la Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez, será la encargada de escuchar, organizar debates y conjuntar aportaciones que se pondrán a consideración de los legisladores.

Unidad en el Senado

La secretaria agradeció a los senadores de Morena por su compromiso con la Cuarta Transformación, asegurando que el trabajo del Senado es fundamental para consolidar los cambios legislativos necesarios.

“El tren de la Cuarta Transformación de la vida pública no se detiene y no se detendrá. Después de casi 100 años de políticos corruptos vinculados a la delincuencia y dedicados a saquear al país, no podemos volver atrás”, expresó Rodríguez.

Concluyó que la unidad y el trabajo responsable de los legisladores permiten avanzar en la construcción de un país más participativo y con instituciones fortalecidas.

