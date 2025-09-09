GENERANDO AUDIO...

Segob reporta casi 5 mil Jornadas de Pacificación. Foto: Cuartoscuro

El trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno ha permitido realizar 4 mil 959 Jornadas por la Paz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en su rubro de Atención a las Causas que Generan la Violencia, reportó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

En la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria expuso que en los municipios más conflictivos o de mayor incidencia delictiva ya suman 3 millones 454 mil atenciones a 2 millones 240 mil personas.

“Como lo ha señalado nuestra presidenta: vamos bien y vamos a ir mejor. Seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos”, subrayó.

Mesas de Paz fortalecen acciones: Segob

Rodríguez afirmó que con la convicción de atender las causas de la violencia en el territorio, las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales refuerzan el trabajo en las comunidades.

Explicó que la estrategia fomenta actividades deportivas para impulsar el desarrollo de la juventud, la interacción social, la integración comunitaria y la salud física y mental.

En agosto, 33 mil 177 niñas, niños, adolescentes y jóvenes formaron equipos de futbol que compitieron en 144 torneos.

Ferias de Paz y recuperación de espacios

Mediante la instalación de 296 Ferias de Paz, dependencias de los tres órdenes de Gobierno acercaron programas, trámites, servicios y actividades culturales y deportivas a la población.

La ciudadanía participó también en la integración de 280 Comités de Paz, desde los cuales se han recuperado 278 espacios y se han impulsado proyectos de bienestar común.

“Cada vez más personas se incorporan a proyectos comunitarios para embellecer sus colonias o barrios y realizar actividades culturales, deportivas o artísticas”, añadió la secretaria.

Obras comunitarias y empleo para jóvenes

En coordinación con la SEDATU, se iniciaron 15 obras comunitarias en Salamanca, Celaya y León (Guanajuato); en Ciudad Juárez (Chihuahua); y en Cajeme (Sonora).

Asimismo, en agosto la Secretaría del Trabajo organizó 113 ferias de empleo en todo el país, donde 33 mil 522 jóvenes recibieron ofertas laborales de empresas e instituciones públicas como la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal.

Segob reporta programas sociales casa por casa

La funcionaria refirió que personal del Gobierno federal continúa con visitas casa por casa, alcanzando a 167 mil 300 personas.

Señaló que el Tianguis del Bienestar ha beneficiado a 48 mil familias en Guerrero y Oaxaca con entrega gratuita de enseres domésticos, ropa y artículos de primera necesidad.

El programa es coordinado por la Secretaría de Gobernación con apoyo de Hacienda, el SAT, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Agencia Nacional de Aduanas, la Secretaría del Bienestar, la Sedena y la Guardia Nacional.

Desarme voluntario en 29 estados

La acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se ha implementado en 29 entidades, donde se han canjeado voluntaria y anónimamente 5 mil 890 armas de fuego —mil 760 largas, 3 mil 492 cortas, 638 granadas—, además de cartuchos y cargadores.

Desde este lunes se instaló un módulo de intercambio en Tlaquepaque, Jalisco.

En dichos espacios también se impulsa la cultura de paz con el canje de juguetes bélicos por educativos. A la fecha se han entregado más de 5 mil juguetes.

