Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares mínimos y básicos para el ciclo escolar 2025-2026, en el marco del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). De acuerdo con cálculos realizados por Uno Tv, el promedio del gasto iría entre los $285.00 pesos y los más de $500.00.

Sin embargo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) considera que dicha lista de útiles escolares “es muy básica y se queda corta ante lo que solicitan las escuelas realmente”, así que el costo real seria de hasta $3 mil 337.47 pesos.

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, el objetivo es apoyar la economía familiar sin comprometer el derecho a la educación. Además, recordó que la Profeco publicó en su nueva Revista del Consumidor los precios mínimos y máximos de los útiles escolares más comunes.

¿Cuánto gastarías al comprar los útiles de la lista sugerida? Aquí te hacemos un cálculo a partir de los precios promedios, al final todo dependerá de la marca, el lugar y las cantidades que compres.

Lista de útiles escolares ANPEC

Seis cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas= $240.67

Dos cuadernos de rayas profesional con 100 hojas= $83.47

Caja de lápiz del número 2= $62.92

Caja de bicolor= $45.69

Caja de bolígrafos= $69.28

Paquete de marcatextos= $82.48

Sacapuntas= $27.49

Gomas para borrar= $37.81

Tijeras de punta roma= $30.62

Caja de lápices de colores de madera= $70.72

Lápiz adhesivo= $68.53

Paquete de 100 hojas blancas= $72.25

Juego de geometría= $90.41

Calculadora básica= $75.13

Mochila= $700.00

Guía de apoyo de actividades= $291.00

Papel autoadherible= $311.36

Diccionario= $99.69

Cartulinas blancas= $63.87

Cartulinas fosforescentes= $67.93

Papel cascarón= $60.29

Fomi de colores= $101.61

Hojas de colores= $110.00

Estuche de pinturas= $167.85

Cuaderno de dibujo= $84.26

Folder= $29.41

Corrector de pluma= $74.30

Pintarrones= $118.43

Pegamento blanco= $48.98.

Total= $3,337.47

Lista de útiles escolares SEP primaria

Primer grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional ($21.51)= $40.02

Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51

Lápiz= $15.00

Goma para borrar= $11.25

Sacapuntas= $8.00

Tijeras de punta roma= $16.50

Lápiz adhesivo= $30.00

Lápices de colores de madera 24pz. = $140.00

Total= 285.28

Segundo grado

Igual que primer grado= $285.28

Se agrega un lápiz bicolor= $15.00

Total= 300.28

Tercer grado

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional (21.51)= $40.02

Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51

Lápiz= $15.00

Lápiz bicolor= $15.00

Bolígrafo 3pz.= $23.00

Sacapuntas= $8.00

Goma para borrar= $11.25

Tijeras de punta roma= $16.50

Lápiz adhesivo= $30.00

Regla de plástico 30 cm.= $15.00

Lápices de colores de madera 24pz.= 140.00

Total= $335.28

Cuarto grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional (21.51)= 86.04

Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51

Lápiz= $15.00

Lápiz bicolor= $15.00

Bolígrafo 3pz.= $23.00

Marcatextos= $18.00

Sacapuntas= $8.00

Goma para borrar= $11.25

Lápiz adhesivo= $30.00

Tijeras de punta roma= $16.50

Caja de lápices de colores de madera 24pz.= $140.00

Juego de geometría= $67.00

Total= $451.30

Quinto grado

Misma lista que cuarto grado= $451.30

Sexto grado

Igual que cuarto y quinto grado= $451.30

Lista oficial de útiles escolares para secundaria

Los materiales aplican para los tres grados de secundaria y son los siguientes:

Un cuaderno para cada asignatura (el tipo lo decidirá cada maestro o maestra) 10 por $21.51= $215.10

Lápiz= $15.00

Lápiz bicolor= $15.00

Bolígrafo 3pz.= $23.00

Marcatextos= $18.00

Tijeras= $16.50

Goma para borrar= $11.25

Sacapuntas= $8.00

Lápiz adhesivo= $30.00

Caja de lápices de colores 24pz.= $140.00

Juego de geometría= $67.00

Total= 558.85

¿Piden otros materiales?

Sí. Dependiendo de las materias y el contexto de cada escuela, el personal docente podrá sugerir otros materiales para actividades de:

Educación física

Vida saludable

Artes

Prácticas de laboratorio

Estas herramientas adicionales serán acordadas con las madres, padres o tutores, sin que representen una carga económica excesiva.

