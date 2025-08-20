Según la SEP, lista de útiles cuesta $558 en 2025; ANPEC advierte gasto real de más de $3 mil

| 12:42 | José Pablo Espíndola | Uno TV
SEP publicó la lista de útiles escolares 2025-2026: gasto estimado desde $285 en primaria hasta $558 en secundaria.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares mínimos y básicos para el ciclo escolar 2025-2026, en el marco del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). De acuerdo con cálculos realizados por Uno Tv, el promedio del gasto iría entre los $285.00 pesos y los más de $500.00.

Sin embargo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) considera que dicha lista de útiles escolares “es muy básica y se queda corta ante lo que solicitan las escuelas realmente”, así que el costo real seria de hasta $3 mil 337.47 pesos.

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, el objetivo es apoyar la economía familiar sin comprometer el derecho a la educación. Además, recordó que la Profeco publicó en su nueva Revista del Consumidor los precios mínimos y máximos de los útiles escolares más comunes.

¿Cuánto gastarías al comprar los útiles de la lista sugerida? Aquí te hacemos un cálculo a partir de los precios promedios, al final todo dependerá de la marca, el lugar y las cantidades que compres.

Lista de útiles escolares ANPEC

  • Seis cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas= $240.67
  • Dos cuadernos de rayas profesional con 100 hojas= $83.47
  • Caja de lápiz del número 2= $62.92
  • Caja de bicolor= $45.69
  • Caja de bolígrafos= $69.28
  • Paquete de marcatextos= $82.48
  • Sacapuntas= $27.49
  • Gomas para borrar= $37.81
  • Tijeras de punta roma= $30.62
  • Caja de lápices de colores de madera= $70.72
  • Lápiz adhesivo= $68.53
  • Paquete de 100 hojas blancas= $72.25
  • Juego de geometría= $90.41
  • Calculadora básica= $75.13
  • Mochila= $700.00
  • Guía de apoyo de actividades= $291.00
  • Papel autoadherible= $311.36
  • Diccionario= $99.69
  • Cartulinas blancas= $63.87
  • Cartulinas fosforescentes= $67.93
  • Papel cascarón= $60.29
  • Fomi de colores= $101.61
  • Hojas de colores= $110.00
  • Estuche de pinturas= $167.85
  • Cuaderno de dibujo= $84.26
  • Folder= $29.41
  • Corrector de pluma= $74.30
  • Pintarrones= $118.43
  • Pegamento blanco= $48.98.

Total= $3,337.47

Lista de útiles escolares SEP primaria

Primer grado

  • 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional ($21.51)= $40.02 
  • Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51 
  • Lápiz= $15.00 
  • Goma para borrar= $11.25
  • Sacapuntas= $8.00
  • Tijeras de punta roma= $16.50
  • Lápiz adhesivo= $30.00 
  • Lápices de colores de madera 24pz. = $140.00

Total= 285.28

Segundo grado

  • Igual que primer grado= $285.28
  • Se agrega un lápiz bicolor= $15.00

Total= 300.28

Tercer grado

  • 2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional (21.51)= $40.02 
  • Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51 
  • Lápiz= $15.00 
  • Lápiz bicolor= $15.00
  • Bolígrafo 3pz.= $23.00 
  • Sacapuntas= $8.00
  • Goma para borrar= $11.25
  • Tijeras de punta roma= $16.50 
  • Lápiz adhesivo= $30.00 
  • Regla de plástico 30 cm.= $15.00
  • Lápices de colores de madera 24pz.= 140.00

Total= $335.28

Cuarto grado

  • 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional (21.51)= 86.04 
  • Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51 
  • Lápiz= $15.00 
  • Lápiz bicolor= $15.00
  • Bolígrafo 3pz.= $23.00
  • Marcatextos= $18.00
  • Sacapuntas= $8.00
  • Goma para borrar= $11.25
  • Lápiz adhesivo= $30.00 
  • Tijeras de punta roma= $16.50 
  • Caja de lápices de colores de madera 24pz.= $140.00
  • Juego de geometría= $67.00

Total= $451.30

Quinto grado

Misma lista que cuarto grado= $451.30

Sexto grado

Igual que cuarto y quinto grado= $451.30

Lista oficial de útiles escolares para secundaria

Los materiales aplican para los tres grados de secundaria y son los siguientes:

  • Un cuaderno para cada asignatura (el tipo lo decidirá cada maestro o maestra) 10 por $21.51= $215.10
  • Lápiz= $15.00
  • Lápiz bicolor= $15.00
  • Bolígrafo 3pz.= $23.00
  • Marcatextos= $18.00
  • Tijeras= $16.50
  • Goma para borrar= $11.25
  • Sacapuntas= $8.00
  • Lápiz adhesivo= $30.00
  • Caja de lápices de colores 24pz.= $140.00
  • Juego de geometría= $67.00

Total= 558.85

¿Piden otros materiales?

Sí. Dependiendo de las materias y el contexto de cada escuela, el personal docente podrá sugerir otros materiales para actividades de:

  • Educación física
  • Vida saludable
  • Artes
  • Prácticas de laboratorio

Estas herramientas adicionales serán acordadas con las madres, padres o tutores, sin que representen una carga económica excesiva.

