Según la SEP, lista de útiles cuesta $558 en 2025; ANPEC advierte gasto real de más de $3 mil
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles escolares mínimos y básicos para el ciclo escolar 2025-2026, en el marco del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). De acuerdo con cálculos realizados por Uno Tv, el promedio del gasto iría entre los $285.00 pesos y los más de $500.00.
Sin embargo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) considera que dicha lista de útiles escolares “es muy básica y se queda corta ante lo que solicitan las escuelas realmente”, así que el costo real seria de hasta $3 mil 337.47 pesos.
De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, el objetivo es apoyar la economía familiar sin comprometer el derecho a la educación. Además, recordó que la Profeco publicó en su nueva Revista del Consumidor los precios mínimos y máximos de los útiles escolares más comunes.
¿Cuánto gastarías al comprar los útiles de la lista sugerida? Aquí te hacemos un cálculo a partir de los precios promedios, al final todo dependerá de la marca, el lugar y las cantidades que compres.
Lista de útiles escolares ANPEC
- Seis cuadernos de cuadro chico profesional con 100 hojas= $240.67
- Dos cuadernos de rayas profesional con 100 hojas= $83.47
- Caja de lápiz del número 2= $62.92
- Caja de bicolor= $45.69
- Caja de bolígrafos= $69.28
- Paquete de marcatextos= $82.48
- Sacapuntas= $27.49
- Gomas para borrar= $37.81
- Tijeras de punta roma= $30.62
- Caja de lápices de colores de madera= $70.72
- Lápiz adhesivo= $68.53
- Paquete de 100 hojas blancas= $72.25
- Juego de geometría= $90.41
- Calculadora básica= $75.13
- Mochila= $700.00
- Guía de apoyo de actividades= $291.00
- Papel autoadherible= $311.36
- Diccionario= $99.69
- Cartulinas blancas= $63.87
- Cartulinas fosforescentes= $67.93
- Papel cascarón= $60.29
- Fomi de colores= $101.61
- Hojas de colores= $110.00
- Estuche de pinturas= $167.85
- Cuaderno de dibujo= $84.26
- Folder= $29.41
- Corrector de pluma= $74.30
- Pintarrones= $118.43
- Pegamento blanco= $48.98.
Total= $3,337.47
Lista de útiles escolares SEP primaria
Primer grado
- 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional ($21.51)= $40.02
- Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51
- Lápiz= $15.00
- Goma para borrar= $11.25
- Sacapuntas= $8.00
- Tijeras de punta roma= $16.50
- Lápiz adhesivo= $30.00
- Lápices de colores de madera 24pz. = $140.00
Total= 285.28
Segundo grado
- Igual que primer grado= $285.28
- Se agrega un lápiz bicolor= $15.00
Total= 300.28
Tercer grado
- 2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional (21.51)= $40.02
- Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51
- Lápiz= $15.00
- Lápiz bicolor= $15.00
- Bolígrafo 3pz.= $23.00
- Sacapuntas= $8.00
- Goma para borrar= $11.25
- Tijeras de punta roma= $16.50
- Lápiz adhesivo= $30.00
- Regla de plástico 30 cm.= $15.00
- Lápices de colores de madera 24pz.= 140.00
Total= $335.28
Cuarto grado
- 4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional (21.51)= 86.04
- Un cuaderno de rayas tamaño profesional= $21.51
- Lápiz= $15.00
- Lápiz bicolor= $15.00
- Bolígrafo 3pz.= $23.00
- Marcatextos= $18.00
- Sacapuntas= $8.00
- Goma para borrar= $11.25
- Lápiz adhesivo= $30.00
- Tijeras de punta roma= $16.50
- Caja de lápices de colores de madera 24pz.= $140.00
- Juego de geometría= $67.00
Total= $451.30
Quinto grado
Misma lista que cuarto grado= $451.30
Sexto grado
Igual que cuarto y quinto grado= $451.30
Lista oficial de útiles escolares para secundaria
Los materiales aplican para los tres grados de secundaria y son los siguientes:
- Un cuaderno para cada asignatura (el tipo lo decidirá cada maestro o maestra) 10 por $21.51= $215.10
- Lápiz= $15.00
- Lápiz bicolor= $15.00
- Bolígrafo 3pz.= $23.00
- Marcatextos= $18.00
- Tijeras= $16.50
- Goma para borrar= $11.25
- Sacapuntas= $8.00
- Lápiz adhesivo= $30.00
- Caja de lápices de colores 24pz.= $140.00
- Juego de geometría= $67.00
Total= 558.85
¿Piden otros materiales?
Sí. Dependiendo de las materias y el contexto de cada escuela, el personal docente podrá sugerir otros materiales para actividades de:
- Educación física
- Vida saludable
- Artes
- Prácticas de laboratorio
Estas herramientas adicionales serán acordadas con las madres, padres o tutores, sin que representen una carga económica excesiva.