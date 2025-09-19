GENERANDO AUDIO...

Alerta en el celular durante el Segundo Simulacro. Foto: UnoTV.

Como ya lo había anunciado el Gobierno de México, por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo llegó a los celulares de 80 millones de usuarios como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025 realizado este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas.

¿Cómo llegó la alerta a tu celular en el Segundo Simulacro Nacional?

En punto de las 12:00 horas, los teléfonos activos con señal recibieron un mensaje acompañado de sonido y vibración distintiva que decía:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro nacional 2025”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que para la recepción de esta alerta, no era necesario contar con internet, saldo o instalar aplicaciones; únicamente tener activada la función de alertas inalámbricas en el dispositivo.

¿Cómo funciona la alerta en celulares?

De acuerdo con Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, el mecanismo opera mediante las antenas de los operadores de telefonía móvil, enviando mensajes de forma:

Rápida: instantánea

instantánea Gratuita: sin consumo de saldo ni datos

sin consumo de saldo ni datos Masiva: dirigida a todos los teléfonos activos en la zona de riesgo

dirigida a todos los teléfonos activos en la zona de riesgo Precisa: segmentada por regiones

Además, es un complemento a otros medios como altavoces, radio, televisión y redes sociales.

Segundo Simulacro Nacional 2025

El Segundo Simulacro Nacional 2025 tuvo como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con impacto en al menos 12 estados, incluyendo CDMX, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Puebla.

En paralelo, se activaron 14 mil 491 altavoces en distintas entidades, mientras que el resto del país recreó escenarios de riesgo como ciclones, incendios o emergencias químicas.