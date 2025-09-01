GENERANDO AUDIO...

Primer alertamiento por celular. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, sonará por primera vez una alerta de emergencia en más de 80 millones de celulares en México, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué mensaje llegará a tu celular durante el Segundo Simulacro Nacional 2025?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este ejercicio marcará el inicio del Sistema Nacional de Alertas por telefonía celular, una herramienta diseñada para avisar de emergencias en tiempo real.

Ese día, los teléfonos activos con señal recibirán un mensaje acompañado de sonido y vibración distintiva que dirá:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

No será necesario contar con internet, saldo o instalar aplicaciones; únicamente tener activada la función de alertas inalámbricas en el dispositivo.

¿Cómo funcionará la alerta en celulares?

De acuerdo con Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, el mecanismo opera mediante las antenas de los operadores de telefonía móvil, enviando mensajes de forma:

Rápida: instantánea

instantánea Gratuita: sin consumo de saldo ni datos

sin consumo de saldo ni datos Masiva: dirigida a todos los teléfonos activos en la zona de riesgo

dirigida a todos los teléfonos activos en la zona de riesgo Precisa: segmentada por regiones

Además, será un complemento a otros medios como altavoces, radio, televisión y redes sociales.

Segundo Simulacro Nacional 2025

El ejercicio de este año tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con impacto en al menos 12 estados, incluyendo CDMX, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Puebla.

En paralelo, se activarán 14 mil 491 altavoces en distintas entidades, mientras que el resto del país recreará escenarios de riesgo como ciclones, incendios o emergencias químicas.