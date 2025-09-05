Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿cuándo es, horario e hipótesis del sismo?

GENERANDO AUDIO...

Este mes de septiembre en México se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, un ejercicio de prevención que por primera vez incluirá el envío de alertas a más de 80 millones de teléfonos celulares.

¿Cuándo y a qué hora será el Segundo Simulacro Nacional 2025?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2025, día que coincide con el 40 aniversario del sismo de 1985:

Viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

Hipótesis del sismo

El ejercicio tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Primer alertamiento masivo por celular en México

De acuerdo con la SSPC, los dispositivos móviles recibirán un mensaje que dirá:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

El aviso llegará acompañado de sonido y vibración distintiva, y no requiere internet, saldo ni instalar aplicaciones: basta con tener señal celular y activar la función de alertas inalámbricas.

De forma complementaria, se activará la Alerta Sísmica en 14 mil 491 altavoces ubicados en 11 estados del país, incluida la Ciudad de México.

En el resto de las entidades se simularán emergencias de acuerdo con sus riesgos locales, como ciclones, incendios forestales o derrumbes.

40 años del sismo de 1985

El ejercicio coincide con el 40 aniversario del sismo de 1985, fecha en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará una ceremonia cívica en memoria de las víctimas en el Zócalo capitalino.