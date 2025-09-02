GENERANDO AUDIO...

Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, que por primera vez incluirá un alertamiento masivo a más de 80 millones de celulares en México.

¿Cuándo y a qué hora será el Segundo Simulacro Nacional 2025?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2025, día que coincide con el 40 aniversario del sismo de 1985:

Viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

El ejercicio tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Simulacro Nacional con primer alertamiento por celular en México

Por primera vez, se activará un mecanismo de alertamiento vía telefonía celular, con el que se enviará un mensaje directo a más de 80 millones de teléfonos activos en todo el país.

El aviso que llegará a los dispositivos será acompañado de sonido y vibración distintiva y dirá:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”

El sistema se compone de estos elementos:

Rápido: las alertas se envían de forma instantánea

las alertas se envían de forma instantánea Gratuito: no consume saldo ni datos móviles

no consume saldo ni datos móviles Eficiente: no sobrecarga las redes celulares durante una emergencia

no sobrecarga las redes celulares durante una emergencia Preciso: segmenta zonas de riesgo específicas

segmenta zonas de riesgo específicas Masivo: llega simultáneamente a todos los teléfonos activos con señal

Sólo se requiere activar la función de alertas inalámbricas en el teléfono.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, destacó que este avance permitirá avisar en tiempo real sobre emergencias futuras, y que este simulacro busca que la población se familiarice con la alerta.

Complemento con altavoces y medios tradicionales

Además del mensaje en celulares, se activará la Alerta Sísmica en 14 mil 491 altavoces de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

El resto de las entidades desarrollará escenarios de riesgo acordes a su región, como ciclones, incendios forestales, deslizamientos o emergencias químicas.