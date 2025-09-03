Seguridad: se homologan leyes estatales y federales para combatir delitos y desapariciones

GENERANDO AUDIO...

En la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se acordó la armonización de las leyes de seguridad y de búsqueda de personas desaparecidas en los 32 estados de México.

La reunión contó con la participación de gobernadoras, gobernadores y miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Con las y los gobernadores, acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en el país. Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública. pic.twitter.com/5o36qDczNw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Acuerdos principales

Durante la sesión se aprobaron dos grandes acuerdos que incluyen cinco ejes de trabajo y 22 acciones específicas:

Acuerdo Nacional para Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Comprende tres ejes y 16 acciones

Busca incrementar el estado de fuerza de policías estatales y de investigación y de los ministerios públicos en fiscalías estatales

y de los Establece la homologación de academias e institutos policiales , con al menos una academia certificada por la federación en cada estado

, con al menos una academia certificada por la federación en cada estado Promueve la coordinación entre Gobierno federal, fiscalías estatales y tribunales de justicia, fortaleciendo la atención a las causas de los delitos Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas Incluye dos ejes y seis acciones

Obliga a cada estado a contar con una Fiscalía Especializada en Investigación y Búsqueda de Personas

Establece nuevos estándares para servicios periciales forenses

Busca eliminar el rezago de información en la Base Nacional de Información Genética del Banco Nacional de Datos Forenses

Palabras de la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los acuerdos tienen como objetivo “aterrizar la estrategia en cada estado”, asegurando atención a las causas, fortalecimiento de las policías estatales, inteligencia e investigación, y coordinación con el nuevo Poder Judicial.

También adelantó que habrá una modificación constitucional para permitir la creación de una Ley General en casos de extorsión, que será homologada en todos los estados.

Compromisos del Gobierno federal

Omar García Harfuch , Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó la necesidad de fortalecer a las policías estatales y municipales , con personal capacitado y centros de Comando y Control reforzados

, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó la necesidad de fortalecer a las , con personal capacitado y Rosa Icela Rodríguez , Secretaria de Gobernación, resaltó la importancia de contar con un registro forense adecuado y el acompañamiento a familiares de víctimas, en colaboración con más de 450 organizaciones civiles

, Secretaria de Gobernación, resaltó la importancia de contar con un y el acompañamiento a familiares de víctimas, en colaboración con más de El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó un proyecto para atender infracciones diarias en comunidades, fortaleciendo la coordinación entre autoridades

Resultados en seguridad

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que los esfuerzos coordinados han logrado una reducción nacional del 25% en homicidios dolosos, con 26 entidades mostrando disminuciones en este delito.

Con estos acuerdos, el Gobierno federal y los estados de México buscan consolidar una estrategia nacional de seguridad más eficiente, que permita combatir delitos, atender desapariciones y fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

