Seguridad y migración fueron los temas centrales en la primera reunión bilateral entre los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y Guatemala, Bernardo Arévalo, celebrada este 15 de agosto. Ambos mandatarios ofrecieron un mensaje conjunto tras el encuentro, en el que destacaron compromisos en la frontera y protección de connacionales.

Durante la cumbre, los presidentes acordaron blindar la frontera y mejorar la coordinación entre ambos países. “La reactivación del grupo de alto nivel de seguridad y la revisión de su protocolo son testimonio de la prioridad que ambos Gobiernos le otorgamos a dar una respuesta efectiva a este flagelo en nuestra frontera”, afirmó Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

Por su parte, Claudia Sheinbaum señaló: “El objetivo es compartir información y colaborar, coordinarnos ambos en el marco de nuestras soberanías, pero colaborar para atender la inseguridad de ambos lados de la frontera”.

Agradecemos el recibimiento del presidente @BArevalodeLeon a Petén, Guatemala. Fortalecemos la fraternidad y la prosperidad compartida. pic.twitter.com/D7ekyXHy2q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 15, 2025

Migración y protección de connacionales

En materia de migración, ambos países se comprometieron a proteger a los connacionales que retornan desde Estados Unidos. México evalúa opciones de visa laboral para guatemaltecos.

“México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a los que están retornando”, indicó Arévalo.

Sheinbaum agregó: “Hay muchos guatemaltecos que van a trabajar a nuestro país, y estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración y la institución de migración de Guatemala para encontrar las mejores formas de visas de trabajo para las y los guatemaltecos en nuestro país”.

Los mandatarios también coincidieron en impulsar un proyecto para conectar el Tren Maya con Guatemala, y eventualmente con Belice. Se acordó promover el inicio de negociaciones y los estudios de factibilidad correspondientes.

