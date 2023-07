Seguros de gastos médicos: sólo 10% de la población mexicana cuenta con uno

En 2022, casi 13 millones de personas tenían un seguro de gastos médicos, sólo el 10% de la población total del país.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reportó que el año pasado las aseguradoras pagaron más de 87 mil millones de pesos por esas pólizas, 3.9% más que en 2021.

La directora de la AMIS, Norma Alicia Rosas, reconoció que poca población cuenta con ese respaldo: “Tenemos 12.75 millones de personas que cuentan con el seguro de gastos médicos; de estos, podemos también apreciar el monto acumulado, al cierre del año pasado, que se pagó justamente por este concepto: 87 mil 397 millones de pesos”.

“El número de asegurados, tener asegurado el 10% de la población, nos parece que todavía es, es muy bajo”, destaco Alicia Rosas.

La AMIS considera que esto se debe al desconocimiento y falta de previsión. La directora de la AMIS afirma que la educación financiera es fundamental.

“Las personas, en primer lugar, no adquieren un seguro de gastos médicos, muchas veces, porque no entienden las coberturas o porque creen que no se va a necesitar”.

Norma Alicia Rosas.