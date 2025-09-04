GENERANDO AUDIO...

Lorena. Foto: Conagua.

Lorena sigue causando estragos en las costas del Pacífico, por lo que la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, activó el Plan Marina en su Fase de Prevención. A su vez, con el objetivo de auxiliar a la población afectada por este fenómeno meteorológico, más de 8 mil elementos de la Marina fueron desplegados.

Plan Marina en cinco entidades

La Semar activó el Plan Marina en: Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, esto por Lorena, que se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Entre las acciones implementadas en este plan, se encuentran:

Instalación de albergues temporales

Establecimiento de centros de acopio

Coordinación de brigadas de rescate

Vigilancia en áreas de riesgo por Lorena

La fase de prevención busca anticipar los efectos del fenómeno natural en zonas del noroeste de México.

En este contexto, la Segunda Región Naval con sede en Guaymas, Sonora y su jurisdicción en Puerto Peñasco, Sonora; así como San Felipe y Ensenada, Baja California, se encuentra preparada con un estado de fuerza de 4 mil 596 efectivos, una Brigada de Reacción a Emergencias con 127 elementos, 139 vehículos, ocho buques, nueve embarcaciones y 168 equipos especializados.

Asimismo, la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa y su jurisdicción en Topolobampo, Sinaloa; La Paz, Los Cabos, Puerto Cortés y Santa Rosalía, Baja California Sur; San Blas, Islas Marías y Compostela, Nayarit, se encuentra preparada con un estado de fuerza de 3 mil 543 efectivos, una Brigada de Reacción a Emergencias con 119 elementos, 95 vehículos, 42 embarcaciones y 99 equipos especializados.

Lluvias torrenciales en Baja California Sur por Lorena

En su reporte más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que Lorena permanece como huracán categoría 1, provocando a su paso lluvias torrenciales en Baja California Sur.

Su centro se localiza a 180 km al oeste-sureste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia. Presenta, además, vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Fe, hasta Punta Eugenia; así como la zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles.

