Tras una semana de comparecencias, la Comisión de Justicia del Senado aprobó un listado de 996 aspirantes a ocupar 56 vacantes de magistrados electorales en distintas entidades del país.

El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión, destacó que las vacantes corresponden a 30 entidades federativas, con una distribución variable de uno a tres lugares por estado.

La Comisión de Justicia excluyó a 17 personas por no ser elegibles, mientras que 240 aspirantes fueron aprobados pese a no cumplir con todos los requisitos de la convocatoria.

“… Aquellos que siendo idóneos no cumplieron alguno de los requisitos de la convocatoria ya lo tendrá que resolver la Junta de Coordinación Política (Jucopo). No quiere decir que no sean idóneos, son idóneos a juicio de la Comisión, pero en la revisión de expedientes encontramos cerca de 240 aspirantes con algún incumplimiento…”, explicó Corral.