¿Cómo la van a elegir? Senado aprueba formato para elección de nueva ministra la SCJN

El Senado de la República aprobó el acuerdo por el cual se discutirá el nombramiento de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el documento, la Comisión de Justicia, en los próximos días, deberá convocar a la nueva integrante de la terna, María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, para que comparezca a fin de dictaminar su idoneidad al cargo, toda vez que, tanto Bertha María Alcalde Luján, como Lenia Batres Guadarrama cumplieron con este requisito en la integración de la terna anterior.

Por lo pronto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que el nombramiento en el pleno de la Cámara Alta será desahogado hasta el próximo 13 de diciembre.

“No hemos tomado alguna definición, será una propuesta que llevaremos para el día 13 de diciembre, un día previo al cierre del periodo ordinario, y vamos a llevar a la mejor propuesta, las tres son extraordinarias abogadas, conocedoras del derecho y vamos a tomar una definición en los próximos días para que no nos adelantemos”.

La postura de la mayoría parlamentaria de Morena es la de lograr un acuerdo al interior de la bancada para proponer un nombre a la oposición y lograr la votación calificada que se requiere para concretar el nombramiento.

“La presión a todos nos obliga a buscar el acuerdo, porque si no hacemos ahora, el Presidente puede designarla de manera directa y a mí, me gustaría que no omitiéramos esa responsabilidad y que el Senado hiciera un esfuerzo para construir la mayoría calificada con alguna de ellas”.

Ricardo Monreal, Senador de Morena