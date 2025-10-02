GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, con 76 votos de Morena, PT y el Partido Verde, frente a 39 votos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano). Esta reforma se fundamenta en la versión modificada que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, tras las propuestas surgidas durante las audiencias públicas.

El planteamiento oficial es que esta reforma fortalece el amparo como mecanismo de protección constitucional, pero al mismo tiempo introduce límites para prevenir su uso abusivo en casos de delitos graves o actos de autoridad.

La fracción de Morena propuso que los asuntos en trámite se resuelvan bajo las nuevas reglas del decreto. La senadora Lucía Trasviña señaló que la reforma “precisa los alcances de la suspensión privilegiando el interés social y el orden público”.

Por su parte, el senador Manuel Huerta argumentó que la modificación no implica retroactividad violatoria, pues no afecta derechos adquiridos, sino que impide usar los amparos para dilatar sentencias.

Oposición acusa retroactividad y riesgos legales

Legisladores del PAN y PRI denunciaron que el transitorio viola el artículo 14 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de personas.

La panista Verónica Rodríguez advirtió que la reforma podría dejar en indefensión a inocentes que recurren al amparo para garantizar su presunción de inocencia. En la misma línea, la priista Carolina Viggiano sostuvo que admitir un amparo ya genera derechos procesales, por lo que cambiar las reglas en curso despoja a los ciudadanos de garantías adquiridas.

Morena y aliados aprueban el transitorio

A pesar de los reclamos opositores, la mayoría en el Senado avaló el artículo transitorio, con lo que los juicios de amparo en trámite deberán resolverse bajo las disposiciones de la reforma recién aprobada.

La discusión de los artículos reservados continuará en el Pleno durante la presente sesión.

