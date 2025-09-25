Senado aprueba reforma contra extorsión y estalla pleito con Alito Moreno

GENERANDO AUDIO...

Alito Moreno reclamó por un pendón que había colocado. Foto: Cuartoscuro/Uno TV

El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 106 votos a favor, la reforma al artículo 73 constitucional que otorga al Congreso la facultad de expedir leyes para tipificar y sancionar los delitos de extorsión en todas sus modalidades.

El morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que la modificación es un avance para combatir la llamada “cifra negra” y garantizar que las denuncias cuenten con respaldo institucional.

“Esta reforma marca el inicio del fin de la cifra negra (…) se señalará de forma expresa que los casos de extorsión serán perseguidos de oficio en todo el país y se protegerá la identidad de quienes denuncien”, expuso.

Altercado con Alito Moreno por un pendón en el salón de sesiones

En paralelo al debate, el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas se enfrentó con personal de resguardo parlamentario para impedir que le retiraran un pendón colocado en uno de los muros del pleno, en el que se mostraba un organigrama de un supuesto “Cártel de Morena”.

“No te pases, aquí está que no pueden pasar…”, se escuchó decir a Moreno en medio del forcejeo, mientras integrantes de su bancada respaldaban la protesta.

Más tarde, acusó que senadores de Morena intentaron destruir la manta de forma deliberada:

“Un grupo de Morena (…) fueron a romper una manta que teníamos en protesta, como ha sido normal aquí en el recinto parlamentario (…). Esta manta ilustra lo que son, el Cártel de Macuspana”.

Reacciones en el Pleno por confrontación

La confrontación fue rechazada por senadores de la mayoría oficialista. La morenista Lucía Trasviña llamó a no desviar la atención de la discusión legislativa:

“Fuera esos carteles, fuera, eso no es legislar, es una narrativa equivocada (…) lo que estamos construyendo hoy no es sólo una norma, es un escudo jurídico contra el miedo, un mensaje de esperanza para quienes sufren cobro de piso o amenazas”.

Desde la oposición, la panista Verónica Rodríguez Hernández reconoció la relevancia de la reforma, pero advirtió que el cambio constitucional no será suficiente sin leyes secundarias y acciones concretas del Gobierno federal:

“Con el simple hecho de ponerlo en la Constitución, no se garantiza que se termine el problema, faltan leyes secundarias y sobre todo falta verdadera acción del gobierno”.

Minuta turnada a congresos estatales

La minuta fue turnada a las legislaturas estatales para continuar con el proceso de aprobación. El pendón fue retirado al finalizar la sesión en el salón de sesiones de la Cámara Alta.

