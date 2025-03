El Senado de la República aprobó reformas a los artículos 4° y 27 de la Constitución para garantizar la protección y conservación del maíz nativo en México. La modificación establece que el país es centro de origen y diversidad del maíz, por lo que su cultivo deberá mantenerse libre de modificaciones genéticas.

El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, destacó que la medida evitará la especulación en la producción del maíz y la dependencia de monopolios extranjeros.

Durante la discusión, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) argumentaron que la reforma podría afectar el desarrollo agroalimentario y aumentar la dependencia de México respecto a las importaciones de maíz.

El senador panista también cuestionó las declaraciones de Morena sobre el uso del maíz transgénico, afirmando que está presente en productos de consumo diario.

El debate subió de tono cuando el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, acusó a Anaya de defender los intereses de empresas transnacionales.

Anaya respondió rechazando las acusaciones y retando al senador de Morena a presentar pruebas de su supuesta relación con empresas transnacionales.

“No te metas con mis hijos, no dije una sola mentira en esta tribuna. No conozco, jamás me he reunido con los directivos de las empresas que señalaste. Te reto, presenta pruebas y renuncio al Senado de la República”, respondió.