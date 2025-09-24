GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Senado de la República aprobó la convocatoria para realizar audiencias públicas en torno a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo los próximos lunes 29 y martes 30 de septiembre, como parte del proceso de dictaminación del proyecto.

De acuerdo con el acuerdo avalado por el Pleno, en cada ronda participarán hasta ocho ponentes, quienes tendrán cinco minutos para exponer. Posteriormente, senadoras y senadores de cada grupo parlamentario podrán formular preguntas directas en una sola intervención.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que las audiencias forman parte de un ejercicio de análisis legislativo. En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva, María Martina Kantún Can, explicó que la dinámica busca dar voz a especialistas y ciudadanía.

Oposición advierte retroceso en derechos ciudadanos

El PAN anunció que acudirá para denunciar lo que considera un retroceso en las herramientas de defensa de la ciudadanía.

“El riesgo es que el conversatorio termine en simulación, porque al final imponen su mayoría y aprueban lo que quieren”, señaló Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado.

Por su parte, Movimiento Ciudadano confirmó que asistirá, pero advirtió que también organizará un parlamento abierto propio.

“Hay muchas voces que deben ser escuchadas, por eso abriremos un espacio alterno para que la iniciativa de Ley de Amparo pueda corregirse”, dijo Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja.

Las audiencias públicas representan un nuevo capítulo en la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo, enviada por el Ejecutivo. Mientras la mayoría oficialista busca concretar su aprobación, la oposición se prepara para dar la batalla en el Pleno y en los conversatorios.

