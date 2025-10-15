GENERANDO AUDIO...

La emergencia provocada por las lluvias en cinco entidades del país generó un intenso debate en el Senado de la República, donde partidos de oposición y oficialismo intercambiaron acusaciones sobre la gestión de la crisis.

Acción Nacional y PRI señalaron que no se emitieron las alertas a tiempo, lo que, según sus legisladores, contribuyó a la pérdida de decenas de vidas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, indicó que “hubo un documento que señala con toda precisión la gravedad de estas lluvias… y no se puso ninguna alerta, ni se instaló el sistema nacional”.

Por su parte, el senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, enfatizó que “esos 64 muertos y 65 desaparecidos que hasta el día de hoy se tienen contabilizados, pudieron seguir con vida” si se hubieran activado oportunamente los avisos.

Además, se cuestionó la falta de pago de primas de seguros en estados como Veracruz e Hidalgo. La senadora Lilly Téllez señaló la desaparición del Fonden, afirmando que “es una falta de respeto a la gente que primero le robaron el Fonden y ahora andan pidiendo cooperación para salir adelante”.

Morena defiende respuesta ante lluvias

Morena defendió la respuesta ante la emergencia. El coordinador del partido en el Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que “aunque se avisó con tiempo de que venían lluvias atípicas, nunca nadie imaginó la magnitud de la tragedia… ahora tampoco hay colores, porque todos los gobernadores del país están apoyando con equipo, helicópteros y brigadas de limpieza”.

En medio del debate, senadores del PVEM y otros legisladores anunciaron que donarían parte de su dieta para apoyar a los damnificados. Luis Armando Melgar Bravo, senador del PVEM, explicó: “Seamos respetuosos con el dolor de las personas que sí están sufriendo… yo en lo personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así lo necesiten”.