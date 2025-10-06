Senado envía a Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo

GENERANDO AUDIO...

Ley de amparo se envía a Diputados. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que este lunes 6 de octubre se remitió a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la Cámara Alta el pasado 1 de octubre de 2025.

A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, la senadora de Morena indicó que el documento incluye modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Para continuar con el procedimiento legislativo, hoy enviaremos a la @Mx_Diputados la minuta de la reforma, a la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el senadomexicano quedamos atentos al análisis y discusión de esta modificación que busca agilizar el derecho de amparo, así como garantizar los derechos de las y los mexicanos”, escribió la senadora Laura Itzel Castillo.

Cámara de Diputados recibe la minuta

Por la misma vía, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción del documento.

“Informo que he recibido, del Senado de la República, la minuta relativa a las reformas de la Ley de Amparo. Para su máxima publicidad, he instruido su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, el día de mañana, daré cuenta al Pleno, conforme lo establecen la ley y el reglamento, para su turno a la Comisión o Comisiones correspondientes”, señaló la legisladora en su cuenta oficial.

López Rabadán explicó que el documento será publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro y que este martes 7 de octubre dará cuenta al Pleno, con el fin de turnarlo a las comisiones correspondientes, conforme lo establece la ley y el reglamento interno.