Senado impugnará candidaturas judiciales vinculadas al narco; “no son idóneas”, dice Noroña

Poder Judicial de la Federación. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las candidaturas de personas presuntamente vinculadas con la defensa legal de narcotraficantes, en el marco de la próxima elección judicial, informó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Senado tiene ubicadas candidaturas judiciales vinculadas al narco

El legislador subrayó que el Senado presentará pruebas para solicitar la invalidez de aspirantes que hayan defendido criminales o promovido sistemáticamente su liberación.

“Nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas (…) No es un asunto de capricho, de veto, sino este fue defensor, es público que es defensor del narco, pues no debe. Él tiene derecho a defender a quien quiera, pero su idoneidad estaría en cuestionamiento, de igual manera alguna persona que ha estado actuando de manera sistemática permanente liberando narcos con amparos, es evidente que no debe ser parte del Poder Judicial”, afirmó.

Hasta 20 casos, sin nombres por ahora

Fernández Noroña indicó que los perfiles bajo observación no rebasan la veintena, aunque evitó revelar nombres por respeto al debido proceso.

“Yo creo que no pasan de una veintena, no debo, vuelvo a explicar la razón; si yo ahorita dijera nombres ya los estoy oyendo”, declaró.

El senador aclaró que será el TEPJF quien evalúe las pruebas y determine si los aspirantes son elegibles o no.

Pide al INE retirar candidaturas cuestionadas

Además, reiteró su llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que actúe y retire las candidaturas que, a juicio del Senado, violan los principios de idoneidad.

“El argumento de que ya está la boleta y ya está el nombre y, por lo tanto, ya no se puede retirar, no. La candidatura, claro que se puede retirar, el nombre ahí quedará, pero ya no es elegible, sí estamos en tiempo de corregirlo”, insistió.