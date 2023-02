La próxima semana iniciará en el Senado de la República la dictaminación de la cláusula de vida eterna a partidos políticos, se ha mencionado que sólo será la cláusula y no algo más relacionado con el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral.

Mónica Fernández Balboa, presidenta de la comisión de Gobernación, anunció que convocará a legisladores de la comisión para el 21 de febrero.

“Hoy vamos a convocar para la siguiente semana para ya podernos reunir, la verdad es que esto de estrategia dilatoria, hay muchísimo tiempo todavía, no tiene un sentido más, vuelvo a recordarles a todos, no estamos analizando el Plan B, solamente vamos a dictaminar lo que nos mandó la Cámara de Diputados que es si aceptamos o no la modificación que hicieron al artículo 12, nada más”.

Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, Senado