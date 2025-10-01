Senado ratifica a Alejandro Encinas como embajador de México ante la OEA

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Encinas. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República ratificó este martes 30 de septiembre el nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez como representante permanente de México ante la OEA, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el respaldo de la mayoría oficialista, Encinas fue aprobado con 79 votos a favor, un voto en contra y 10 abstenciones, por lo que representará al país en la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, Estados Unidos.

Durante su comparecencia en comisiones, Alejandro Encinas aseguró que trabajará por consolidar la seguridad hemisférica, además de impulsar la solución pacífica de controversias, la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos en la región.

El senador de Morena, Alejandro Murat, respaldó la designación y destacó que el nuevo embajador promoverá políticas en materia de democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional, así como la construcción de alianzas entre países con intereses comunes.

México en la OEA bajo la visión de Encinas

Encinas subrayó que la representación mexicana en la OEA defenderá que la Secretaría General actúe de manera imparcial, fomentando puentes de entendimiento entre los países del continente y evitando posturas que generen divisiones internas.

Con esta ratificación, México busca mantener un papel activo en la OEA, participando en los principales debates regionales y reforzando su presencia diplomática en temas de seguridad y democracia.