La revelación de una orden ejecutiva secreta firmada por el presidente Donald Trump que instruye al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de la droga en México y Venezuela, provocó el rechazo del Senado de la República.

Senado rechaza intervención militar de EE. UU.

La Comisión de Economía del Senado manifestó que el permitir el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional es facultad exclusiva de la Cámara Alta.

El legislador Emmanuel Reyes Carmona advirtió que en caso de que haya acciones militares de tropas estadounidenses en México, sin el consentimiento del Gobierno de México y la autorización del Senado, constituiría una violación al derecho internacional.

“Queda resaltar que EU es soberano en sus decisiones en materia de seguridad, en su territorio y que cualquier acción que utilice la fuerza militar en territorio de otro país y sin el consentimiento de su Gobierno, implicaría serias violaciones al derecho internacional y que probablemente, también se enfrente a limitaciones legales internas, por ejemplo, la autorización previa del Congreso”, manifestó Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado.

Puntualizó que México y Estados Unidos han trabajado de manera conjunta en materia de seguridad; sin embargo, ello no significa que se permita la injerencia extranjera a territorio nacional.

“Por lo anterior, es menester subrayar que históricamente siempre ha existido y existirá la colaboración y cooperación bilateral en materia de seguridad y que, de ninguna manera se permitirá una injerencia extranjera de esa índole, sin conocimiento previo y autorización del Senado, tal y como lo expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado.

En tanto, los legisladores Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Saúl Monreal, de MC, PAN y Morena, respectivamente, coincidieron al señalar que el Gobierno de México debe rechazar cualquier tipo de violación a la soberanía nacional.

“México no puede, ni debe, permitir la intervención militar de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. La defensa de nuestra soberanía no es negociable”, manifestó el senador Ricardo Anaya.

“Se tendrá que respetar la soberanía de México aunque Estados Unidos determine que son terroristas y que con ese sólo hecho pueden intervenir en operaciones de combate a los cárteles. Yo como senador de la República no permitiré una violación a nuestra soberanía”, dijo el senador Saúl Monreal.

“México tendría que rechazar, en todo caso, cualquier escenario de violación a nuestra soberanía nacional”, sostuvo la senadora Alejandra Barrales.

Por su parte, Clemente Castañeda, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, calificó de preocupante lo revelado por el diario estadounidense The New York Times.

Consideró que el permitir la intervención militar de EE.UU a México “vulneraría la soberanía nacional, los principios del derecho internacional y los acuerdos bilaterales”. Por ello, exhortó al Gobierno Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a explicar detalladamente los acuerdos de seguridad que se tienen con el gobierno estadounidense.