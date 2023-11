Senado rechaza terna para designar a nueva ministra de la SCJN; Ejecutivo deberá enviar otra

Aunque el Senado de la República determinó que Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Elena Ríos González cumplían con los requisitos legales y principios de idoneidad para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la terna propuesta por el Ejecutivo Federal fue rechazada luego de dos votaciones en las que no se alcanzó la mayoría calificada para nombrar a la nueva jurista.

Durante una primera votación, los legisladores emitieron 58 votos a favor de Bertha María Alcalde Lujan; cinco, para Lenia Batres Guadarrama, y dos, para María Estela Ríos; mientras que también se emitieron 3 nulos y 44 votos en contra.

En la segunda votación, de un total de 113 cédulas depositadas en urna, se obtuvieron los siguientes resultados:

La terna de aspirantes a ministra de la SCJN fue rechazada y, ahora, se informará al Ejecutivo federal para que remita una nueva propuesta.

Los legisladores iniciaron este miércoles la discusión del dictamen sobre la terna propuesta por el Ejecutivo Federal y expresaron sus puntos de vista.

Ricardo Monreal, senador de Morena, explicó que “el alegato sobre afinidad política, o identificación partidista no es válido y no representa incompatibilidad alguna”, además que se cumple con los requisitos formales que establece el artículo 96 constitucional.

La oposición mantuvo su postura en contra de avalar las propuestas del Ejecutivo Federal.

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, dijo que “queremos una Corte que sea independiente y autónoma”.

“Nos toca rechazar estos perfiles porque no garantizan independencia y autonomía y no estoy ofendiendo a nadie, a mucho orgullo creo que son activistas de un movimiento político, profesionales de este gobierno pero no ideales para ser miembros de la SCJN”.

En su oportunidad, las tres aspirantes a ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el Alto tribunal, prometieron que, en caso de ser electas, actuarán de forma independiente y con apego a la Constitución.

“No deben preocuparse por ese tema, no es independiente, voy a ser independiente porque soy independiente en mis criterios jurídicos, no los cedo ante nada, pero entiendo que la resolución final en muchos casos no me corresponderá a mí, pero en lo que me corresponda actuaré de esa manera”.