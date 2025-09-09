Senado recibe Paquete Económico 2026; habrá estímulos fiscales

GENERANDO AUDIO...

Incremento al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco busca hábitos más saludables

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó al Senado el Paquete Económico 2026 minutos antes de la medianoche de este lunes. El documento contempla ajustes fiscales, entre ellos un aumento al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco, así como estímulos fiscales para quienes reintegren recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Paquete Económico 2026 estima un crecimiento de entre 1.8% y 2.3%, ingresos totales por 8.7 billones de pesos y una recaudación de 15.1% del PIB. El déficit se ubicará en 4.1%, mientras que la deuda alcanzará el 52.3% del PIB.

En el Senado, el documento será revisado como parte del proceso legislativo que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

IEPS en refrescos y tabaco desde 2026

El titular de Hacienda señaló que el incremento al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco busca inducir hábitos más saludables, reducir enfermedades crónicas y compensar el gasto público derivado de la atención médica relacionada con el consumo de estos productos.

Además, se revisarán las contribuciones de los llamados nómadas digitales, con el fin de que extranjeros que residan en México paguen impuestos en proporción a la infraestructura y servicios que utilizan.

Estímulos fiscales en Paquete Económico 2026

Otra novedad de la propuesta es la creación de beneficios fiscales para personas físicas y morales que reintegren recursos de procedencia ilícita, siempre que sean destinados a proyectos productivos que impulsen la economía nacional.

La Secretaría de Hacienda también planteó que no serán deducibles las cuotas pagadas al IPAB por instituciones de la banca múltiple, relacionadas con los pasivos del FOBAPROA.

Reacciones en el Senado

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que el Paquete Económico 2026 genera confianza en los mercados y destacó que la inversión extranjera directa en México sigue creciendo. Añadió que las políticas económicas del gobierno han recibido el reconocimiento de calificadoras internacionales.