Avanza en el Senado reforma en materia de extorsión

Foto: Cuartoscuro | Getty

Las comisiones unidas Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad de 47 votos la reforma que brinda al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de extorsión.

“Recuperar la legitimidad del Estado es principal tarea de nosotros porque este delito se alimenta sin duda del vacío institucional y de la desconfianza ciudadana”, Manuel Huerta Ladrón de Güevara, senador de Morena

La oposición reconoció que se requiere unificar el tipo penal del delito de extorsión para abatir las modalidades e índices de este delito.

“Cada día el crimen organizado tiene nuevas modalidades, hay desde quien dice aquí están tus cajas de aguacate, las vendes, regreso por el dinero, las vas a dar a tal precio y les ponen condiciones. Hay también gente que decide no pagar el piso, pero cuando regresa ya incendiaron su rancho, ya incendiaron su negocio, hay muchas modalidades, cada día más sofisticadas”, Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI

Señalaron que la alta incidencia de este delito requiere de una estrategia integral.

“Pasamos de 17 víctimas diarias de extorsión en 2015 a 32 en 2025, un incremento del 88%. Es indispensable una estrategia y una operación mucho más eficaz por parte del Ejecutivo, por eso sí, en Acción Nacional sí estamos a favor de tener la facultad de legislar en materia de extorsión”, Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN

La reforma establece que una vez aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Poder Legislativo tendrá 180 días para emitir la ley reglamentaria.

“9.7 de cada 10 delitos de extorsión no se denuncian, ni en consecuencia se investigan, me parece que esa cifra es reveladora, eso confirma por qué la impunidad es la marca distintiva cuando hablamos de extorsión”, Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano.

El dictamen fue remitido a la mesa directiva del Senado para su trámite parlamentario.