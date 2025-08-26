Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El senador Néstor Camarillo renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello la bancada del tricolor se queda con 13 senadores.

El legislador llevaba 5 años al frente de la dirigencia del PRI en el estado de Puebla y aún no se sabe a qué partido se irá.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Néstor Camarillo dio el anuncio a través de su cuenta de X

“No participaré en el proceso de renovación de la diligencia estatal, soy un demócrata, un hombre de estado, que cree y defienda las instituciones, y que respeta los ciclos, el mío hoy se cumple al frente de este partido”, señaló.

El senador consideró que en la vida “debemos ser autocríticos reconocer que se está haciendo, y qué se ha dejado de hacer, por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana”.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Del campo a la cúpula del narco: la historia del “Mayo” Zambada]

¿Quién es Néstor Camarillo, senador que renunció a su militancia al PRI?

Néstor Camarillo nació el ocho de agosto de 1987, en la ciudad de Puebla. Cuenta con la licenciatura de Derecho por el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

En 2008, fungió como delegado distrital del DIF en Tecamachalco. Para 2014, fue presidente municipal de Quecholac.

En el periodo 2021-2024, ocupó el cargo de diputado local en el Congreso de Puebla, para posteriormente llegar al Senado de la República el pasado 29 de agosto del año pasado.