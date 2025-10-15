Senadores de Morena niegan retiro de visa para ingresar a Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Visa. Foto: Getty Images

Luego de que se confirmara que Estados Unidos retiró la visa a 50 políticos mexicanos, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, indicó que no ha sido notificado de una determinación del gobierno estadounidense de retirarle el documento que permite su ingreso al país del norte.

“Al menos yo no he sido notificado por ningún gobierno, por ningún país de los que yo tengo, mantengo visas, de la cancelación de ninguno de ellos. Desde luego, también soy consciente de que cada gobierno que emite una visa a favor de un ciudadano de un país extranjero puede revocarla, puede ampliar el plazo, puede cancelarla, pero en este momento desconozco algún procedimiento de este tipo”, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena

López Hernández puntualizó que no utilizó su derecho a la visa diplomática por ser legislador de la Cámara Alta, por lo que sus visitas a la Unión Americana las realiza con su visa de turista.

“Como senadores de la República, hay la costumbre de que las y los senadores tenemos el derecho a solicitar el pasaporte diplomático y algo que se conoce como visa diplomática… en mi caso, yo les diría que sí solicité mi pasaporte diplomático y a pesar de que lo solicité, y a pesar de que he tenido salidas al extranjero, no lo he utilizado. No solicité la visa diplomática porque ese es un derecho que uno tiene, sí sé de algunos compañeros que la han solicitado e incluso han ingresado a territorio americano a los Estados Unidos con ese tipo de visa, pero es un derecho que uno decide ejercerlo o no”, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena

En el mismo sentido, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el supuesto retiro de visas a integrantes del grupo parlamentario.

“No, de ninguna manera, yo considero que se tendría que verificar realmente lo que se está diciendo en torno a esa lista, pero no considero que estemos en ella”, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

Por su parte, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que viajó recientemente a Estados Unidos y que no ha tenido ningún problema con su visado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“En el caso mío tampoco, recientemente estuve en los Estados Unidos, fue público que junto con mis compañeras senadoras y senadores tuvimos muchas reuniones en el Capitolio y en el Departamento de Estado… por lo que respecta a las visas diplomáticas, en mi caso personal, no hice uso de ese derecho. Yo mantengo mi visa original con los procedimientos para ingresar y salir de los países que visito, específicamente los Estados Unidos”, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado