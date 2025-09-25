Sentencian a 12 años al “Chombo”, exlíder de Los Zetas

GENERANDO AUDIO...

FGR confirma condena por delincuencia organizada. Foto: Getty Images

Un juez federal sentenció a David Solórzano Ortiz, alias “Chombo”, a 12 años y seis meses de prisión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. La resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Antecedentes del caso del “Chombo”

En 2016, Guatemala extraditó al “Chombo” a México, donde enfrentaba diversas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidio, lesiones y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

En Guatemala, también fue procesado por asociación ilícita, delito por el que obtuvo libertad anticipada, aunque no salió de prisión debido a la solicitud de extradición hecha por el Gobierno mexicano.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Solórzano Ortiz operaba como líder de Los Zetas en el sureste de México y Centroamérica, con base de operaciones en Guatemala y vínculos activos en Chiapas y Tabasco.

Condena y multa económica

Por lo anterior, tras diversos procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener la sentencia condenatoria de 12 años y seis meses de prisión en su contra, y multa de 157 mil 698 pesos con 80 centavos.