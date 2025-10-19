SEP confirma megapuente en Día de Muertos para los estudiantes

GENERANDO AUDIO...

Los estudiantes celebrarán el Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que los estudiantes de educación básica en todo el país tendrán un megapuente para el Día de Muertos, por lo que no habrá clases. Las actividades escolares se suspenderán desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, sumando así tres días consecutivos sin clases.

Este descanso permitirá que niños y adolescentes puedan participar en las tradicionales celebraciones y convivir con sus familias.

¿No habrá clases en Día de Mueros por estas fechas o por qué razón?

Si bien, el primero de noviembre si se suele dar a los estudiantes, este día caerá sábado; no obstante, el viernes 31 de octubre se suspenderán las actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada dedicada a la capacitación y planificación docente. Este día no es considerado como feriado oficial, pero su inclusión en el calendario escolar permite a los estudiantes disfrutar de un fin de semana largo.

El megapuente de la SEP no solo ofrece un respiro académico, sino que también tiene un valor cultural significativo en México. Durante estos días, muchas familias mexicanas celebran el Día de Muertos, una tradición que honra a los seres queridos que han fallecido. Las escuelas suelen aprovechar estas fechas para fomentar actividades relacionadas con altares, ofrendas y talleres creativos, integrando la cultura con la educación.

Además, según autoridades, este periodo de descanso ofrece a las familias la oportunidad de viajar, visitar panteones, asistir a exposiciones culturales y fortalecer la convivencia familiar, algo que muchas veces se ve limitado por la rutina escolar y laboral.

