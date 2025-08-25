GENERANDO AUDIO...

Mi derecho, mi lugar, aumenta estudiantes en su primera opción.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este lunes los resultados de la plataforma Mi derecho, mi lugar, con la que se eliminó el examen de asignación del Comipems para el ingreso a la educación media superior en la zona metropolitana. Por lo que puede presumir que el 68.4 de los aspirantes se quedó en su primera opción, contra los 26.2 que se quedaban con el Comipens (2024).

De acuerdo con Mario Delgado, titular de la SEP, el objetivo de esta medida es que los jóvenes decidan con libertad la escuela a la que quieren acudir y evitar la deserción escolar.

Foto: SEP

Resultados de “Mi derecho, mi lugar”

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, explicó que en 2025 se registraron 272 mil 793 aspirantes mediante la plataforma. Entre los principales resultados se encuentran:

68.4% de los aspirantes se asignaron a su primera opción

de los aspirantes se asignaron a su 21% quedó en su segunda opción

quedó en su En conjunto, 97.4% de los estudiantes se asignaron entre su primera y tercera opción

de los estudiantes se asignaron entre su primera y tercera opción Sólo 0.1% fue asignado a partir de la quinta opción

En contraste, Rodríguez señaló que con el sistema anterior del Comipems, en 2024:

Sólo 26.2% de los aspirantes lograba ingresar a su primera opción

de los aspirantes lograba ingresar a su primera opción Entre la sexta y la vigésima opción quedaba el 31% de los jóvenes

Escuelas que mantuvieron examen de admisión

La SEP detalló que tanto el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conservaron sus procesos de examen de ingreso, aunque fueron integrados en la misma plataforma para simplificar trámites.

Del total de aspirantes, el 94.7% logró obtener un lugar en alguna institución pública. El resto correspondió a quienes se registraron en IPN y UNAM, que mantienen sus reglas propias de admisión.

Declaraciones de la presidenta

La presidenta de México aseguró que con la eliminación del examen del Comipems “no hay rechazados”, al destacar que ahora los jóvenes pueden asistir a la escuela más cercana a su domicilio.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, afirmó, al señalar también que el nuevo mecanismo busca que los adolescentes de 14 y 15 años no enfrenten un proceso de competencia desigual que afecte su continuidad en los estudios.

Preferencias de estudiantes y familias

La SEP presentó también la distribución de elecciones en la plataforma:

40.8% eligió escuelas de acceso directo (sin examen, como COLBACH, IEMS, CONALEP, entre otros)

eligió escuelas de acceso directo (sin examen, como COLBACH, IEMS, CONALEP, entre otros) 13.7% optó únicamente por opciones del IPN y UNAM

optó únicamente por opciones del IPN y UNAM 45.5% combinó listas de acceso directo y de examen

Finalmente, destacar que con esta nueva modalidad, la dependencia subrayó que la mayoría de los estudiantes ejerce su derecho a la educación en instituciones públicas de acceso directo.