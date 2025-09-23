GENERANDO AUDIO...

El ciclo escolar 2025-2026 apenas comenzó el pasado 1.º de septiembre, pero ya se acerca otro día sin clases. Muchas mamás, papás y alumnos se preguntan si este viernes 26 de septiembre habrá clases o no.

¿Habrá clases el 26 de septiembre de 2025?

La SEP informó que no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas.

Esto se debe a que ese día se realiza la primera reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde los maestros y directores se juntan para hablar de cómo mejorar la enseñanza y resolver problemas de la escuela.

Calendario oficial para educación básica. Foto: SEP

¿Quiénes participan en el Consejo Técnico Escolar?

En la junta del CTE participan:

El director de la escuela.

Los maestros de grupo.

Profesores de Educación Física, Inglés, Cómputo y Educación Especial.

Ellos trabajan juntos para planear actividades y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Fechas de las reuniones de CTE en el ciclo 2025-2026

Estas son las fechas en que no habrá clases por el Consejo Técnico Escolar:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

¿Habrá puente por el 26 de septiembre?

Sí. Como no habrá clases el viernes debido a la junta de consejo técnico, los alumnos tendrán un puente de tres días: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Las clases regresan el lunes 29 de septiembre.

¿Cuál es el próximo día festivo?

El siguiente descanso oficial será hasta el lunes 17 de noviembre de 2025, en donde los estudiantes de educación básica tendrían otro puente más, por el aniversario de la Revolución Mexicana. Ese mes también se especula que habrá un mega puente, ya que el viernes 14 de noviembre no habrá clases por la entrega de calificaciones.