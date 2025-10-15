SEP revisa títulos y cédulas profesionales en más de 15 mil escuelas del país
La Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa con la Jornada Nacional de Revisión Documental (JNRD) para garantizar que estudiantes, egresadas, egresados y profesionistas obtengan su título y cédula profesional así como también para evitar que nadie ejerza con documentos falsos o irregulares, esto se ha realizado en más de 15 mil escuelas, entre públicas y privadas.
De acuerdo con datos oficiales, desde 2018 se han registrado más de 7 millones de títulos electrónicos y 4 millones de cédulas profesionales en el país.
La revisión no es sancionadora: SEP
La SEP informó que esta jornada, que inició en noviembre de 2024, tiene un carácter preventivo y correctivo, no sancionador y se realiza bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional, a través de la Dirección General de Profesiones (DGP).
Como lo indica en sus redes sociales, el objetivo es garantizar que estudiantes y egresados obtengan su título y cédula profesional de forma legal, transparente y oportuna, además de fortalecer la confianza pública en el ejercicio profesional en México.
Datos de la Jornada Nacional de Revisión Documental
Según las estadísticas que dio a conocer la SEP, éstos son los principales indicadores que se han tenido:
|Indicador
|Resultado
|Escuelas participantes
|15 mil 064
|Públicas
|5 mil 898
|Privadas
|9 mil 166
|Títulos físicos revisados
|Un millón 8 mil 912
|Títulos electrónicos revisados
|6 millones 30 mil 323
|Certificados vs títulos electrónicos conciliados
|3.8 millones
|Registro de inconsistencias
|24% (principalmente falta de folio)
Asimismo, la dependencia indicó que 52% de los títulos físicos y 48% de los electrónicos ya fueron validados por las instituciones educativas participantes.
¿Qué irregularidades se detectaron?
Principalmente, fueron tres las irregularidades que encontró la Dirección General de Profesiones:
- Inconsistencias en 24% de los expedientes revisados
- Falta de folio en los certificados
- Algunas escuelas todavía no se incorporan al Módulo Electrónico de Titulación (MET), como lo exige la ley
Pese a ello, la SEP aclaró que no habrá sanciones, sino acompañamiento técnico para que las escuelas regularicen sus expedientes.
¿Por qué es importante esta revisión?
La SEP asegura que esta jornada resulta importante, ya que contribuye a:
- Evitar el uso de títulos falsos o irregulares
- Acelerar la expedición de documentos profesionales
- Reducir trámites burocráticos
- Fortalecer la legalidad y transparencia educativa
- Garantizar certeza a estudiantes, empleadores y autoridades
La SEP informó que dará continuidad a la Jornada Nacional de Revisión Documental y exhortó a todas las instituciones educativas del país a sumarse para proteger la autenticidad de los documentos profesionales y garantizar igualdad en el acceso a trámites educativos.