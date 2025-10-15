SEP revisa títulos y cédulas profesionales en más de 15 mil escuelas del país

GENERANDO AUDIO...

SEP revisa títulos y cédulas. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa con la Jornada Nacional de Revisión Documental (JNRD) para garantizar que estudiantes, egresadas, egresados y profesionistas obtengan su título y cédula profesional así como también para evitar que nadie ejerza con documentos falsos o irregulares, esto se ha realizado en más de 15 mil escuelas, entre públicas y privadas.

De acuerdo con datos oficiales, desde 2018 se han registrado más de 7 millones de títulos electrónicos y 4 millones de cédulas profesionales en el país.

La revisión no es sancionadora: SEP

La SEP informó que esta jornada, que inició en noviembre de 2024, tiene un carácter preventivo y correctivo, no sancionador y se realiza bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional, a través de la Dirección General de Profesiones (DGP).

Como lo indica en sus redes sociales, el objetivo es garantizar que estudiantes y egresados obtengan su título y cédula profesional de forma legal, transparente y oportuna, además de fortalecer la confianza pública en el ejercicio profesional en México.

Datos de la Jornada Nacional de Revisión Documental

Según las estadísticas que dio a conocer la SEP, éstos son los principales indicadores que se han tenido:

Indicador Resultado Escuelas participantes 15 mil 064 Públicas 5 mil 898 Privadas 9 mil 166 Títulos físicos revisados Un millón 8 mil 912 Títulos electrónicos revisados 6 millones 30 mil 323 Certificados vs títulos electrónicos conciliados 3.8 millones Registro de inconsistencias 24% (principalmente falta de folio)

Asimismo, la dependencia indicó que 52% de los títulos físicos y 48% de los electrónicos ya fueron validados por las instituciones educativas participantes.

¿Qué irregularidades se detectaron?

Principalmente, fueron tres las irregularidades que encontró la Dirección General de Profesiones:

Inconsistencias en 24% de los expedientes revisados

Falta de folio en los certificados

Algunas escuelas todavía no se incorporan al Módulo Electrónico de Titulación (MET), como lo exige la ley

Pese a ello, la SEP aclaró que no habrá sanciones, sino acompañamiento técnico para que las escuelas regularicen sus expedientes.

¿Por qué es importante esta revisión?

La SEP asegura que esta jornada resulta importante, ya que contribuye a:

Evitar el uso de títulos falsos o irregulares

Acelerar la expedición de documentos profesionales

Reducir trámites burocráticos

Fortalecer la legalidad y transparencia educativa

Garantizar certeza a estudiantes, empleadores y autoridades

La SEP informó que dará continuidad a la Jornada Nacional de Revisión Documental y exhortó a todas las instituciones educativas del país a sumarse para proteger la autenticidad de los documentos profesionales y garantizar igualdad en el acceso a trámites educativos.