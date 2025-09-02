GENERANDO AUDIO...

Beneficios en septiembre, Mes del Testamento. Foto: Cuartoscuro

Desde 2003, el Gobierno de México y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano impulsan la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, con el objetivo de fomentar la cultura de la previsión y dar certeza jurídica a las familias mexicanas.

En este 2025, la iniciativa continúa vigente y durante todo septiembre las notarías de las 32 entidades federativas suman esfuerzos para acercar beneficios especiales y asesoría a la población interesada en realizar este trámite.

Beneficios durante septiembre

De acuerdo con las autoridades, entre los principales beneficios de esta campaña destacan:

Descuento del 50% sobre el costo normal del testamento.

sobre el costo normal del testamento. Asesoría jurídica gratuita por parte de notarias y notarios públicos.

por parte de notarias y notarios públicos. Horarios extendidos, incluyendo atención los sábados en la mayoría de las notarías del país.

Además, tramitar un testamento previene juicios costosos, conflictos familiares y garantiza que la última voluntad del testador se cumpla de manera clara y legal.

Pasos para tramitar tu testamento en septiembre

El proceso es más sencillo de lo que parece. Éstos son los seis pasos básicos para hacerlo:

Acude a la notaría de tu elección. Presenta tu identificación oficial. Proporciona tus datos generales. Si se requieren testigos, el notario los solicitará. Realiza el pago correspondiente (con descuento en septiembre). Expresa tu voluntad y define quiénes serán tus herederos.

Si no sabes dónde ubicar la notaría más cercana a tu domicilio, puedes localizarla en el directorio oficial del Notariado Mexicano.

¿Qué puedes heredar en un testamento?

Un testamento no sólo contempla bienes materiales. También se pueden incluir:

Bienes : muebles e inmuebles.

: muebles e inmuebles. Derechos : como marcas registradas.

: como marcas registradas. Obligaciones: deudas que se cubrirán hasta donde los bienes lo permitan.

Requisitos para tramitar un testamento

Entre las ventajas de este acto jurídico está su flexibilidad:

No necesitas tener bienes ni hijos para realizarlo.

Puedes modificarlo las veces que quieras, el último siempre será el válido.

Si lo pierdes, puedes solicitar una copia en la notaría donde lo otorgaste.

Tus bienes solo se reparten después de tu fallecimiento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]