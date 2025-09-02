Septiembre mes del testamento: notarías ofrecen estos beneficios
Desde 2003, el Gobierno de México y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano impulsan la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, con el objetivo de fomentar la cultura de la previsión y dar certeza jurídica a las familias mexicanas.
En este 2025, la iniciativa continúa vigente y durante todo septiembre las notarías de las 32 entidades federativas suman esfuerzos para acercar beneficios especiales y asesoría a la población interesada en realizar este trámite.
Beneficios durante septiembre
De acuerdo con las autoridades, entre los principales beneficios de esta campaña destacan:
- Descuento del 50% sobre el costo normal del testamento.
- Asesoría jurídica gratuita por parte de notarias y notarios públicos.
- Horarios extendidos, incluyendo atención los sábados en la mayoría de las notarías del país.
Además, tramitar un testamento previene juicios costosos, conflictos familiares y garantiza que la última voluntad del testador se cumpla de manera clara y legal.
Pasos para tramitar tu testamento en septiembre
El proceso es más sencillo de lo que parece. Éstos son los seis pasos básicos para hacerlo:
- Acude a la notaría de tu elección.
- Presenta tu identificación oficial.
- Proporciona tus datos generales.
- Si se requieren testigos, el notario los solicitará.
- Realiza el pago correspondiente (con descuento en septiembre).
- Expresa tu voluntad y define quiénes serán tus herederos.
Si no sabes dónde ubicar la notaría más cercana a tu domicilio, puedes localizarla en el directorio oficial del Notariado Mexicano.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: Mes del Testamento 2025: ve requisitos para tramitarlo]
¿Qué puedes heredar en un testamento?
Un testamento no sólo contempla bienes materiales. También se pueden incluir:
- Bienes: muebles e inmuebles.
- Derechos: como marcas registradas.
- Obligaciones: deudas que se cubrirán hasta donde los bienes lo permitan.
Requisitos para tramitar un testamento
Entre las ventajas de este acto jurídico está su flexibilidad:
- No necesitas tener bienes ni hijos para realizarlo.
- Puedes modificarlo las veces que quieras, el último siempre será el válido.
- Si lo pierdes, puedes solicitar una copia en la notaría donde lo otorgaste.
- Tus bienes solo se reparten después de tu fallecimiento.