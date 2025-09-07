Septiembre, mes del testamento: ¿qué descuentos y beneficios hay?

GENERANDO AUDIO...

Aprovecha los beneficios del testamento. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Hacer un testamento es un acto de amor y responsabilidad, y septiembre se ha consolidado como el mes ideal para hacerlo en México.

Este 2025 se celebra la 23 edición de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, impulsada por la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Notariado Mexicano, con facilidades para que más personas protejan su patrimonio y a sus seres queridos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué beneficios ofrece septiembre, mes del testamento?

Durante todo septiembre, los ciudadanos podrán acceder a ventajas únicas:

Descuentos de hasta el 50% en el costo normal del testamento

Asesoría jurídica gratuita con notarias y notarios públicos en todo el país

Atención también los sábados, para quienes no pueden acudir entre semana

La certeza de que la voluntad del testador será respetada y sus herederos contarán con protección jurídica.

¿Por qué hacer un testamento?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el testamento garantiza que los bienes de una persona —sin importar su tamaño o valor— queden en manos de quienes el testador decida.

De esta manera se evitan conflictos legales y familiares, además de asegurar un proceso de sucesión más rápido y ordenado.

La campaña “Septiembre, Mes del Testamento” inició en 2003 y, desde entonces, cada año busca fortalecer la cultura de la previsión patrimonial. En 2025 participan los gobiernos de las 32 entidades federativas y miles de notarias y notarios que se suman a esta causa social.

[NO TE VAYAS SIN LEER: “No tengo obligación de ser austero”: Noroña explota contra estudiante que lo cuestionó por casa de 12 mdp]

¿Dónde puedo hacer el trámite?

Para aprovechar los beneficios de la campaña, basta con acudir a la notaría pública de tu elección. Si no sabes a cuál asistir, puedes consultar el directorio oficial del Notariado Mexicano en: