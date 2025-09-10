Sequía 2025: 186 municipios aún afectados, Sonora el más crítico

GENERANDO AUDIO...

La sequía moderada a severa se mantiene al norte del país. Foto: IA

La sequía sigue impactando a México pese a las recientes lluvias, al momento hay 186 municipios con estragos, además de que Sonora es el estado más afectado.

Por otro lado, como señala el Monitor de Sequía del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), hay 12 entidades completamente libres de sequía.

¿En qué estados se encuentran los 186 municipios afectados por la sequía?

Como señala el reporte correspondiente al cierre de agosto pasado, los estados que presentan mayor porcentaje de municipios con sequía son:

Sonora , 56 municipios y 77.8% de afectación

, 56 municipios y 77.8% de afectación Chihuahua , 20 municipios y 58.84% de afectación

, 20 municipios y 58.84% de afectación Coahuila, 13 municipios y 49.5% de afectación

13 municipios y 49.5% de afectación Baja California, 5 municipios y 47.4% de afectación

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cada una de estas entidades presenta distintos grados de sequía:

Sonora, 11 municipios con sequía moderada, 28 con sequía severa, 9 con sequía extrema y 8 con sequía excepcional

Chihuahua, 12 municipios con sequía moderada, 4 con sequía severa, 2 con sequía extrema y 2 con sequía excepcional

Coahuila, 9 municipios con sequía moderada, 1 con sequía severa y 3 con sequía extrema

Baja California: 2 municipios con sequía moderada, 1 con sequía severa y 2 con sequía extrema

Aunque se registraron lluvias por arriba del promedio en varias regiones, la sequía moderada a severa se mantiene en zonas del noroeste y noreste.

Otros estados que reportan estragos por sequía son:

Baja California Sur, 2 municipios

Campeche, 6 municipios

Chiapas, 8 municipios

Durango, 4 municipios

Guerrero, 3 municipios

Jalisco, 13 municipios

Michoacán, 3 municipios

Nayarit, 4 municipios

Nuevo León, 1 municipio

Oaxaca, 2 municipios

Quintana Roo, 7 municipios

Sinaloa, 2 municipios

Tabasco, 11 municipios

Tamaulipas, 2 municipios

Veracruz, 6 municipios

Yucatán, 18 municipios

Mientras que el centro y Valle de México muestran lluvias muy superiores al promedio, que permitieron elevar el almacenamiento del Sistema Cutzamala al 77%, con esto se redujo la presión por sequía en esta región del país.

Los estados que, al momento, están libres de sequía, son:

Ciudad de México

Aguascalientes

Colima

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

Zacatecas

Presas y almacenamiento de agua en México

El promedio nacional de almacenamiento en las 210 presas principales del país se ubica en 50%. La distribución muestra contrastes:

62 presas se encuentran en niveles críticos, con menos del 50% de su capacidad

56 presas reportan entre 50% y 75%

65 presas están entre 75% y 100%

Además, 27 presas superan el 100% de llenado, principalmente en Sinaloa, gracias a las lluvias monzónicas

Por cuencas, el panorama también es desigual:

Noroeste: 17.9% de almacenamiento

Golfo Centro: 67%

Sistema Cutzamala: 77.2%

Golfo Norte: 75.2%

Entre las presas con mayor recuperación destacan:

Valle de Bravo, 80.8%

Villa Victoria, 69.1%

Pedro J. Méndez, 99.5%

El Bosque, 78.6%

En contraste, otras permanecen en niveles críticos:

El Papalote (Guanajuato), 5%

La Boca (Nuevo León), 10%

Cerro Prieto (Nuevo León), 15%

Lázaro Cárdenas (Durango), 32.3%

En Sinaloa, las presas almacenan actualmente 5,431 mm³ de agua, lo que representa 33.9% de su capacidad total, cifra ligeramente superior al 31% reportado en septiembre de 2024.

La recuperación se debe en parte a los 65 vuelos de estimulación de lluvias realizados en agosto y a los remanentes de fenómenos tropicales como el huracán Lorena, que dejaron escurrimientos extraordinarios en la región del Pacífico.

En general, las lluvias de agosto 2025 superaron en 7.3% los registros de julio y permitieron estabilizar presas clave como Picachos, Santa María, Valle de Bravo y Pedro J. Méndez.

Sin embargo, siguen estando 15% por debajo del promedio histórico (1985-2024), lo que limita la recuperación plena en estados del norte y noreste.

