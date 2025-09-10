GENERANDO AUDIO...

El Monitor de Sequía de la segunda quincena de agosto 2025 muestra una reducción significativa en la superficie afectada por sequía en México: pasó de 29% en agosto de 2024 a 13.7% en agosto de 2025. Sin embargo, el informe advierte que aún existen focos rojos en el noroeste y noreste del país, particularmente en Baja California y Sonora, donde la sequía extrema (D3) continúa impactando cultivos de temporal y pastizales.

Reducción generalizada, pero con contrastes regionales

De acuerdo con el reporte, 186 municipios presentan algún grado de sequía, mientras que 639 se encuentran en condiciones anormalmente secas.

En contraste, 12 entidades —entre ellas Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos— están completamente libres de sequía, lo que refleja una recuperación importante en el centro del país.

Estados más afectados y libres de sequía (agosto 2025)

Estados más afectados % de superficie en sequía Municipios afectados Sonora 77.8% 56 municipios Chihuahua 58.84% 20 municipios Coahuila 49.5% 13 municipios Baja California 47.4% 5 municipios

Estados libres de sequía Municipios/Alcaldías libres Aguascalientes 11 municipios Ciudad de México 16 alcaldías Colima 10 municipios Estado de México 125 municipios Morelos 36 municipios Querétaro 18 municipios Hidalgo 84 municipios Tlaxcala 60 municipios

Lluvias y ciclones impulsan la recuperación

El avance en las condiciones hídricas responde en gran parte a las lluvias registradas durante agosto, que superaron en 7.3% a las de julio de 2025, y a los escurrimientos provocados por el monzón y remanentes de fenómenos tropicales como el huracán Lorena.

Esto permitió elevar el almacenamiento en presas clave como el Sistema Cutzamala, que alcanzó 77% de llenado, reduciendo la presión en la zona metropolitana del Valle de México.

Presas: entre la recuperación y la crisis

A nivel nacional, el promedio de almacenamiento en las 210 principales presas se ubica en 50%, aunque persisten casos críticos como la presa El Papalote en Guanajuato (5%) y La Boca en Nuevo León (10%). En contraste, otras como Pedro J. Méndez en Tamaulipas registran niveles cercanos al 100%.

Una mejoría aún frágil

Los especialistas advierten que, aunque la mejoría es notoria frente a 2024, las precipitaciones de agosto 2025 (122.2 mm) todavía se mantienen 15% por debajo del promedio histórico (143.8 mm), lo que significa que la recuperación hídrica aún es frágil.

En los próximos meses, se prevé que el monzón mexicano, frentes fríos y ondas tropicales continúen favoreciendo lluvias por encima del promedio, especialmente en Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. No obstante, las altas temperaturas en el norte y noreste mantienen la amenaza sobre la producción agrícola y la ganadería.

México experimenta una mejoría sustancial en el panorama de sequía, pero el riesgo persiste en regiones clave del norte del país. La recuperación hídrica avanza, aunque los especialistas recomiendan mantener la vigilancia y las medidas de gestión del agua para evitar retrocesos.

