Sequía disminuye en México, pero 18 estados siguen con afectaciones

Sequía persiste en norte y sur. Foto: UnoTV

Aunque las lluvias recientes trajeron alivio a gran parte del país, 18 estados de México aún enfrentan algún grado de sequía, según el más reciente reporte del Monitor de Sequía de la Conagua. Pese a que las precipitaciones redujeron la superficie afectada a nivel nacional, regiones del norte, sureste y la península de Yucatán continúan mostrando condiciones anormalmente secas a sequía excepcional (D1 a D4), reflejo de que el problema hídrico aún no está resuelto.

  • A nivel nacional, el porcentaje de territorio afectado bajó a 7.6%, una mejora de 1.7 puntos porcentuales respecto a mediados del mes pasado.

¿Qué estados tienen algún grado de sequía?

Al 30 de septiembre, las entidades con afectaciones son:

  • Baja California: 8.6% con sequía anormalmente seco a severa
  • Campeche: 51% con sequía anormalmente seco a severa
  • Coahuila de Zaragoza: 45% con sequía anormalmente seco a extrema
  • Chiapas: 43.1% con sequía anormalmente seco a severa
  • Chihuahua: 20.4% con sequía anormalmente seco a severa
  • Durango: 3.3% con sequía anormalmente seco
  • Guerrero: 19.3% con sequía anormalmente seco a moderada
  • Jalisco: 11% con sequía anormalmente seco a moderada
  • Michoacán: 12.4% con sequía anormalmente seco a moderada
  • Nuevo León: 12.2% con sequía anormalmente seco
  • Oaxaca: 38.7% con sequía anormalmente seco a moderada
  • Quintana Roo: 74% con sequía anormalmente seco a severa
  • Puebla: 14.8% con sequía anormalmente seco
  • Sonora: 38.5% con sequía anormalmente seco a severa
  • Tabasco: 79.5% con sequía anormalmente seco a severa
  • Tamaulipas: 22.2% con sequía anormalmente seco
  • Veracruz: 34.5% con sequía anormalmente seco a moderada
  • Yucatán: 29.8% con sequía anormalmente seco a severa

Aunque las lluvias aliviaron parte del estrés hídrico, el norte y sur del país aún enfrentan déficits de precipitación que podrían reactivar las condiciones de sequía en las próximas semanas.

¿Y qué estados están 100% libres de sequía?

Por otro lado, 14 estados lograron mantenerse completamente libres de afectación, estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Con el inicio de la temporada de frentes fríos, las autoridades esperan que la tendencia a la recuperación continúe, aunque advierten que la vigilancia del clima sigue siendo clave para evitar crisis hídricas.

