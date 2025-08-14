Sequía dispara precio de la carne; el ganado alcanza máximos históricos

GENERANDO AUDIO...

La sequía que afecta México y Estados Unidos ha reducido drásticamente la disponibilidad de ganado, llevando su precio a niveles nunca antes vistos y encareciendo la carne de res en el mercado nacional, confirmó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en entrevista para Unotv.com.

“El ganado está más caro, hay menos ganado, es más caro el ganado, precios nunca vistos históricos que están impactando el precio de la carne”, Juan Carlos Anaya.

En entrevista, Anaya reveló que el incremento del ganado está por arriba del 80% desde 2020. Tan sólo en 2025, ha subido en 37% su costo.

“El precio del ganado que se usa para la engorda, para el sacrificio, ha subido mucho más. El ganado ha subido desde el 2020 a la fecha 83%, y en lo que va del año ha subido 37%, derivado a que ha habido menos ganado por el tema de la sequía, ha habido menor oferta, eso ha hecho que México importe un poquito más de carne de Estados Unidos y de Brasil”, Juan Carlos Anaya.

Aumenta casi 50% el precio de la carne en México desde 2020; no es por gusano barrenador

De acuerdo con el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el precio para los consumidores de carne también ha enfrentado un incremento de casi 50% desde el 2020.

“El precio de la carne ha aumentado. Ha venido aumentando desde el 2020… vemos que en el periodo la carne ha subido alrededor del 49% desde el 2020 a la fecha, y en lo que es en el año de agosto, 24-25 ha subido 20%”, Juan Carlos Anaya

El precio promedio de la carne de res por kilo ha sido de la siguiente manera:

En 2020, el precio de la carne estaba en 191 pesos

En 2021, en 209 pesos

En 2023, el precio estaba en 229 pesos

Finalmente, entre 2024 y 2025 el costo oscila entre 250 y 286 pesos el kilo, promedio.

Los aumentos que se ven reflejados en el costo final se da por la sequía y no tanto por la plaga de gusano barrenador que ha llevado al cierre de las fronteras entre México y Estados Unidos.

Cierre de frontera por gusano barrenador ha dejado pérdidas millonarias

La plaga del gusano barrenador, que se detectó al sur del país, ha generado pérdidas millonarias para ganaderos exportadores con el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Decisión que, de acuerdo con Juan Carlos Anaya, fue “una política unilateral”.

“Los estados del norte que son exportadores, su problema ha sido que han dejado de exportar ganado, que ha impactado en menor entrada de divisas 800 millones de dólares, se han dejado de exportar casi 780 mil cabezas, y el impacto en pérdida de precio al tener que vender el ganado en el mercado nacional les ha impactado entre 200 y 250 millones de dólares. Desgraciadamente, Estados Unidos ha aplicado una política unilateral de cerrar las exportaciones, siendo que los estados del norte no tenemos gusano barrenador”, Juan Carlos Anaya

¿Cuándo volverá a bajar el precio de la carne en México?

Aunque Juan Carlos Anaya considera que el precio de la carne de res ya llegó a su punto máximo, las estimaciones apuntan a que no será en 2025 cuando el costo por kilo muestre una baja.