Sequía y calor ponen en riesgo cultivos en el norte del país

Foto: Shutterstock

La combinación de altas temperaturas y déficit de agua mantiene en riesgo los cultivos de temporal y los pastizales en el norte de México, de acuerdo con un estudio elaborado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Aunque a nivel nacional la sequía se redujo de 29% en 2024 a 13.7% en 2025, el documento advierte que persisten focos rojos en regiones del noroeste y noreste como se informa en el Monitor de Sequía, segunda quincena de agosto 2025, elaborado por Conagua y el SMN,

Tres estados, en condiciones críticas de sequía

El informe señala que estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila concentran las condiciones más críticas, con sequía moderada a severa que limita el desarrollo de cultivos y afecta directamente a la ganadería.

En Sonora, 77.8% del territorio permanece en condición de sequía, mientras que Chihuahua registra 58.8% y Coahuila 49.5%.

Impacto en la agricultura y ganadería

El GMCA detalla en su estudio que, pese a las lluvias por arriba del promedio en varias regiones, los suelos del norte no logran recuperarse por completo debido a las temperaturas extremas y la demanda hídrica acumulada.

Esta combinación eleva el riesgo de pérdidas en cultivos de temporal, esenciales para el abastecimiento local, y compromete la disponibilidad de forraje para el ganado.

Al sur, la sequía cede con las lluvias

Mientras el norte enfrenta condiciones críticas, en el centro y el Valle de México las lluvias extraordinarias permitieron elevar el almacenamiento del Sistema Cutzamala a 77%, reduciendo la presión hídrica en esa región. En total, 12 entidades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, están completamente libres de sequía.

El documento concluye que la situación seguirá siendo desigual: aunque varias cuencas se han recuperado gracias a las lluvias del monzón y al paso de tormentas tropicales, el norte del país continúa vulnerable por la combinación de sequía y calor extremo.

