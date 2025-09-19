Ser víctima de un delito te cuesta 6 mil 226 pesos: ¿qué podrías pagar con eso?

GENERANDO AUDIO...

Ingreso de una víctima del delito se ve seriamente afectado. Foto: Getty

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024) del Inegi reveló que ser víctima de un delito le cuesta a cada persona en México 6 mil 226 pesos en promedio, monto que podría cubrir buena parte de gastos esenciales o de esparcimiento.

En total, se estimaron 33.5 millones de delitos en el país, con un promedio de 1.4 delitos por víctima, y los más frecuentes fueron el fraude, seguido del robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión.

Gastos básicos que podrían cubrirse con 6 mil 226 pesos

Aunque pudiera parecer una cifra moderada, los 6 mil 226 pesos representan casi la mitad del ingreso mensual per cápita reportado por la ENIGH 2024, que es de 12 mil 818 pesos. Con ese monto, una persona afectada podría:

Comprar aproximadamente 260 kilos de tortillas (si cuesta en promedio 23.82 pesos por kilo)

(si cuesta en promedio 23.82 pesos por kilo) Adquirir 265 litros de gasolina Magna (si cuesta en promedio 23.50 pesos por litro)

(si cuesta en promedio 23.50 pesos por litro) Cubrir servicios básicos (agua, luz, gas) durante uno a dos meses para una familia pequeña

(agua, luz, gas) durante para una familia pequeña Pagar una mensualidad de guardería privada, cuyo costo promedio oscila entre 5 mil y 7 mil pesos

Estos ejemplos reflejan cómo un solo hecho delictivo impacta directamente en el presupuesto cotidiano de las familias mexicanas.

Lo que se pierde en esparcimiento y ocio

El costo de ser víctima de un delito también limita actividades de recreación y esparcimiento, como:

Asistir a cerca de 80 funciones de cine con boletos que van de 70 a 80 pesos

con boletos que van de 70 a 80 pesos Disfrutar de una cena para dos personas en un restaurante , que absorbe entre 12 y 15% del monto promedio por delito

, que absorbe entre 12 y 15% del monto promedio por delito Cubrir un vuelo redondo a Cancún desde Ciudad de México, con boletos que oscilan entre mil 200 y 3 mil 500 pesos, dejando margen para alojamiento o actividades adicionales

En caso de que una familia de cinco miembros sea afectada por un delito, el impacto económico podría superar los 30 mil pesos, prácticamente absorbiendo todo el ingreso familiar de un mes.

Impacto económico total de la inseguridad en México

Además del gasto directo, los hogares mexicanos destinaron 91.8 mil millones de pesos a medidas preventivas contra la delincuencia en 2024, como cambios de cerraduras, refuerzo de puertas y ventanas, instalación de rejas o bardas, acciones conjuntas con vecinos y la adquisición de perros guardianes.

En conjunto, el impacto económico total de la inseguridad alcanzó 269.6 mil millones de pesos, equivalente al 1.07% del PIB. De este total, 177.8 mil millones corresponden a pérdidas directas por victimización, mientras que 4% estuvo relacionado con daños a la salud.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]