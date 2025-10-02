GENERANDO AUDIO...

Hacienda acumula denuncias por huachicol fiscal. fotos: Cuartoscuro

Durante una reunión con diputados, la procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó avances en el combate contra el fraude fiscal y el huachicol fiscal. La funcionaria explicó que las llamadas factureras constituyen una maquinaria del fraude, una industria de engaño que ha desviado miles de millones de pesos del fisco.

La procuradora Grisel Galeano García detalló que entre 2022 y 2025 se presentaron 59 denuncias por más de 54 mil millones de pesos, mientras que sólo en 23 de estos casos las redes defraudaron más de 21 mil millones.

La funcionaria precisó que en 2025 ya se registran aproximadamente 5 mil 600 millones de pesos defraudados y explicó que estas operaciones incluyen también actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos o huachicol fiscal.

“Durante años las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos” Grisel Galeano García

Denuncias activas por huachicol fiscal

Respecto al huachicol fiscal, la Procuraduría Fiscal tiene en activo más de 100 denuncias, con el objetivo de recuperar recursos para el fisco. Galeano García comentó:

“Presumimos que tenemos 102 querellas vivas y estamos tratando de recuperar estas cantidades, no sólo los 16 mil millones aislados, sino montos extraordinarios por diversos esquemas de defraudación fiscal”. Grisel Galeano García

La funcionaria destacó la complejidad de rastrear estas redes y el riesgo que implica enfrentarse a grupos de delincuencia organizada:.

“Hay que picar piedra muy al fondo y por mucho tiempo, y el riesgo que corremos también con presentarnos ante grupos de delincuencia organizada, que son de gran calado y bastante complejos”.

Resultados en recaudación y combate al fraude

Por su parte, Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda, reiteró que los impuestos provenientes de aduanas aumentaron más de 200 mil millones de pesos en el año, parte de los cuales se atribuye al combate contra el huachicol fiscal. Lerma Cotera indicó:

“No todos los recursos vienen del combate al huachicol, pero sí una parte importante”. Carlos Gabriel Lerma Cotera

La reunión entre funcionarios de la SHCP y diputados continúa, con el objetivo de evaluar los avances y estrategias para reforzar la acción contra el fraude fiscal y la operación de las factureras en el país.

