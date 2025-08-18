Sheinbaum se reúne con coordinadores de Morena por agenda legislativa
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retomó este lunes las reuniones con los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, luego de una suspensión por el periodo vacacional y días de descanso fuera del país.
La visita se centra exclusivamente en la agenda legislativa que el Poder Ejecutivo plantea para el próximo periodo de sesiones.
Sheinbaum aclara enfoque exclusivo en temas legislativos
Durante el encuentro en Palacio Nacional, la presidenta puntualizó que la reunión abordará únicamente los asuntos legislativos, sin tocar otros temas de la agenda pública.
“…Vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto ya son menos de 15 días, hay una serie de iniciativas…”.
Presentación de prioridades legislativas del Ejecutivo
La mandataria destacó que se dará a conocer a los coordinadores cuál es la agenda prioritaria del Gobierno federal, que incluye reformas y leyes clave como la reforma al Poder Judicial, la Ley de Aduanas y el Paquete Económico con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
“…Está todo el Paquete Económico, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de egresos, todo lo que tiene que ver con el paquete económico y solamente temas legislativos…”.