GENERANDO AUDIO...

Reunión de Sheinbaum con ganaderos y gobernadores. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa especial de apoyo para enfrentar el cierre de la frontera con Estados Unidos a la exportación de ganado, tras reunirse en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez; y Durango, Esteban Villegas, así como con asociaciones de ganaderos de esas entidades.

“Fortalecemos el Plan México”, escribió en redes sociales al dar a conocer los acuerdos alcanzados con los productores afectados.

“Acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera”, destacó la presidenta en redes sociales.

Siete estados con casos de gusano barrenador

El cierre de la frontera responde a la detección de gusanado barrenador en al menos siete estados del país, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

“Tenemos casos en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, unos pocos en Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y afortunadamente hemos contenido este avance que tenía el gusano barrenador desde Panamá”, señaló.

El funcionario destacó la semana pasada que los planes de contención han funcionado y que el reto es evitar que el brote se disperse hacia el resto del país, lo que complicaría la erradicación.

El secretario admitió que la suspensión temporal de exportaciones representa pérdidas inmediatas para los productores, aunque aseguró que el ganado no ha perdido valor.

“Si el ganadero que pensaba exportar hace 10 días un cargamento de ganado pues obviamente no recibió su dinero, pero esos animales están ahí, siguen ganando peso. En el momento en que logremos que se vuelva a iniciar la exportación, esos animales se van a poder vender, van a valer más”, señaló hace unos días Berdegué.

Con el programa acordado por la Presidencia, los estados y las asociaciones, los ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango recibirán apoyos mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera.